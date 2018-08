LA JUSTICIA ORDENÓ EL INMEDIATO CESE DEL HOSTIGAMIENTO CONTRA LA DIRECTORA DEL SÁBATO

En relación a este hecho, el ministro de Educación Diego Romero confirmó que la Directora “ya había presentado un escrito ante el Ministerio denunciando esta situación” lo que derivó en la apertura de un expediente.

“Esta situación se ha ido agudizando en los últimos días” agregó Romero, lo que derivó en la radicación de una denuncia penal y “la jueza me solicitó que tomara las precauciones para que no se susciten hechos de violencia, y para proteger la integridad de la denunciante, por lo que “en el día de hoy estaremos resolviendo las medidas que se adoptarán” con estas tres personas, teniendo en cuenta los antecedentes que me había enviado la Directora” anticipó Romero.

Asimismo, con carácter de muy urgente, la doctora María Cristina Barrionuevo impuso a los “imputados la prohibición de ejercer actos de violencia, intimidación u hostigamiento respecto de la denunciante, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (Art. 239 del Código Penal)”

Por último, el Ministro de Educación señaló que “el SUTEF todavía no se solidarizó con la docente que sufrió violencia de género, pero sale en defensa de criminales que ponen en riesgo la vida de los chicos. Los docentes necesitan contención, no vivir en agresión permanente”.