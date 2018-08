“No vamos a resignar ningún recurso, no vamos a resignar la calidad de vida de los vecinos”, sostuvo Pino

El concejal justicialista expresó su preocupación con respecto a las decisiones que viene tomando el Gobierno nacional en detrimento de las provincias y los municipios. Apoyó las acciones conjuntas que se realizan para revertir la medida. “No podemos permitir que el Gobierno nacional no s saque un derecho adquirido. No podemos permitir que se trabaje en detrimento de los fueguinos”, remarcó.

El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino (PJ-FpV) expresó su preocupación con respecto al DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) firmado por el presidente Mauricio Macri que deroga el Fondo Federal Solidario, a través del cual se coparticipan las retenciones a la soja.

Pino recordó que “con el Fondo de la Soja, cuando estaba Cristina (por la expresidenta Fernández de Kirchner), se hizo la pista de patinaje en la que se invirtieron dos millones de pesos”. Asimismo, agregó que “todos los años, con el Fondo de la Soja, se vino haciendo asfalto y servicios para la ciudad”.

“Hoy nos recortan cincuenta millones de pesos de un presupuesto que la Municipalidad ya tiene aprobado y que contemplaba el asfalto de las avenidas Yrigoyen y Garramuño”, señaló.

“No vamos a resignar ningún recurso, no vamos a resignar la calidad de vida de los vecinos. No podemos permitir que el Gobierno nacional nos saque un derecho adquirido. No podemos permitir que se trabaje en detrimento de la provincia, de la ciudad, en detrimento de la gente y sobre todo de los fueguinos”, enfatizó.

Con respecto a quienes plantean en la discusión que Tierra del Fuego no produce soja, el concejal enfatizó que se trata de fondos coparticipables que también reciben otras provincias que no producen soja a modo de compensación. “Tierra del Fuego tiene gas que otras provincias no tienen. Nosotros mandamos el gas al continente y gracias a eso parte del continente recibe el gas y las regalías petroleras se coparticipan también a las provincias que no producen hidrocarburos”, remarcó.

Para que tomemos dimensión de lo que significa el Fondo de la Soja, el secretario de Servicios Públicos de la Provincia, Martín Gessaga, explicó que se trata de un fondo de afectación específica, coparticipable desde la Nación a las provincias y desde estas hacia los municipios.

“Con los fondos de la soja, desde que nosotros asumimos como gestión, terminamos parte del gimnasio de la villa deportiva del Pipo, el gimnasio del Colegio Ernesto Sabato, la ampliación del Trejo Noel (el único colegio secundario de Tolhuin) y el Jardín 3 ‘Mundo de Colores’ de Río Grande. Además se equiparon hospitales y se compraron insumos como nunca en la historia de esta provincia”, enumeró.

“Lo peor de todo es que Nación estaba evaluando cortar los fondos en el año 2019 pero en el 2018 dijeron que el remanente que quedaba por transferir no se va a transferir,entonces hoy la Provincia tiene que ver cómo cubre esos fondos que ya estaban afectados porque el presupuesto venía aprobado desde el año pasado”, resaltó.

Para finalizar, el concejal Pino expresó su apoyo al trabajo en conjunto que vienen realizando la Provincia y los municipios para revertir la medida del Gobierno nacional.