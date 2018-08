LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ACOMPAÑÓ EL RECLAMO DE LOS TRABAJADORES CONTRA EL AJUSTE

La Municipalidad de Ushuaia acompañó el reclamo a través de la presencia del jefe de Gabinete, Oscar Souto, y del secretario de Gobierno, Omar Becerra, e integrantes del Gabinete.

Si bien Nación suspendió por 30 días la aplicación del decreto para evaluar “alternativas”, los gremios entregaron un documento en ANSES dirigido al presidente Mauricio Macri pidiendo la derogación de la normativa.

El jefe de Gabinete municipal manifestó que “al igual que la semana pasada estuvimos acompañando y respaldando el reclamo de los gremios y organizaciones barriales”, ya que “el Gobierno nacional no puede cargar sobre la espalda de los trabajadores el peso del ajuste”.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados ante este avance del Gobierno nacional sobre los derechos de los trabajadores y de sus hijos”, manifestó, y sostuvo que “la suspensión de la aplicación del decreto no se debe a que Macri y sus funcionarios se sensibilizaron ente el reclamo de la región”, si no que “van a evaluar por qué lado van a seguir ajustando, porque esto no para acá”.

“Tenemos que estar atentos porque para este Gobierno la variable de ajuste es siempre la misma, los trabajadores y sus derechos. Si no son las asignaciones serán las jubilaciones, o el subsidio al gas o a los combustibles, o todo junto”, amplió.

Por último, Souto afirmó que “nosotros vamos a estar siempre al lado de los trabajadores defendiendo sus derechos, por más que eso nos cueste ser el blanco de los ataques mediáticos de los representantes de Cambiemos”.