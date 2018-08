EL CONCEJAL DE UCR-CAMBIEMOS PAULINO ROSSI LE MINTIÓ AL PUEBLO DE TIERRA DEL FUEGO

“Lo que hace Paulino Rossi no es un debate con coherencia, compara la asignaciones familiares del gobierno nacional, que son para fortalecer a los sectores más vulnerables de la población, en muchos casos el único ingreso que se tiene para acceder a la leche, zapatillas, medicamentos con la asignación que el Municipio paga a sus empleados y que acompaña un salario”, dijo la abogada.

“Pero además, en Ushuaia hay un retraso en la actualización de esas asignaciones, que heredamos de su jefe político y venimos actualizando la política salarial. Hemos acordado en las paritarias de este año con los gremios, nos comprometimos a actualizar las asignaciones para el mes de agosto. Pero acá en tal caso hubo un retraso, no un ajuste”, dijo la secretaria Legal y Técnica.

Inmediatamente después, la funcionaria aseguró que “Paulino (Rossi) miente, porque además tenemos una escala salarial alta, el básico nuestro es de 23 mil pesos. En Rio Grande hay trabajadores que cobran 4 mil pesos. Eso es precarizar”.

“Creo que hay una intención que es atacar al Intendente, y a un diputado de la Nación como Martin Pérez quien se opuso a las políticas de ajuste. Evidentemente Paulino está en campaña, pero le aclaro que falta un año”, dijo.

“Yo no voy a permitir que se dañe a nuestro intendente con mentiras. Paulino le está mintiendo a la gente. No nos está mintiendo a nosotros, sino a los vecinos y genera una confusión, porque nosotros lo que discutimos son las políticas a nivel nacional y el intendente Walter Vuoto se puso al frente, en contra de las políticas de ajuste”, sostuvo. “Estará preocupado Paulino por el crecimiento de Martín en Río Grande, no lo sé. Pero sí, debería hacer política de una manera más responsable. Lo invito a Paulino hacer política de forma más responsable”, insistió.

Sobre el ajuste en la Patagonia y el trabajo por la Unidad de la región

Sobre las decisiones de ajuste del gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri, la abogada Victoria Vuoto aseguró que es una “clara decisión de abandonar a la posición geoestratégica, no les interesa poblar la Patagonia, sino despoblarla. Ellos retomaron negociaciones con Inglaterra, negociaciones comerciales, combates militares, hay una política internacional que excede soberanía. No les interesa que vivamos bien”, sintetizó.

“El intendente Vuoto trabaja en un acuerdo de unidad, que representa a los trabajadores y sectores más vulnerables, sectores a los que claramente no representa Paulino Rossi. Vuoto trabaja en estrategias de unidad para impedir esto. El intendente estuvo reunido junto a la Gobernadora por estas medidas de Nación, estuvo reunido con los diputados, con intendentes patagónicos, estará en el encuentro patagónico para lograr una gran unidad”, dijo.

Victoria Vuoto no dudó al asegurar que existe una estrategia comunicacional a nivel nacional para desprestigio de los que vivimos en la Patagonia, “por eso los informes de las veredas calefaccionadas y los que paleamos la vereda no toleramos esas mentiras”. “Cambiemos, una fuerza a la que pertenece Rossi, lo que hace es confundir a la gente de otras provincias que no saben realmente cómo vivimos; y no debemos guardar silencio”.