SOUTO: “CAMBIEMOS QUIERE DESVIAR LA DISCUSIÓN CON AGRAVIOS”

El funcionario señaló que “hay gente que lo único que hace es denostar y agraviar en forma permanente sin discutir políticas, y lo entiendo porque es difícil defender las políticas del Gobierno nacional sobre todo para la Patagonia”, por lo que “como no pueden defender esas políticas agravian a los que siempre estuvimos en contra”.

Recordó que esos referentes “fueron parte de la anterior gestión municipal o son parte del mismo partido político del anterior gobierno municipal que dejó la ciudad como la dejó”, y en esa deploró “tanto lo que hace hoy el concejal de Río Grande Paulino Rossi como la semana pasada el legislador Oscar Rubinos, que es agraviar para no discutir cómo dejó a Ushuaia la UCR, que hoy es parte del Gobierno nacional”.

Souto afirmó que “no quieren discutir por qué permanentemente se llevan adelante políticas contra la Patagonia, y en particular contra Tierra del Fuego; por qué se abren las importaciones de productos que se fabrican en la isla haciendo peligrar todos los días los puestos de trabajo; por qué hay una política sobre Malvinas que todo los días sigue entregando recursos sin defender soberanía; o por qué se pretenden quitar las asignaciones familiares y luego dan un paso atrás con la suspensión, aunque ese paso atrás signifique que están tomando impulso para otra medida como puede ser el recorte de las jubilaciones con la quita de la zona, o el recorte de subsidios al gas o el transporte”. Y recordó que “ya les dijeron a los ministros de Economía de la Patagonia y también lo anunciaron públicamente que van a seguir con los recortes”.

Asimismo, planteó que “a esta gestión municipal se la pretende descalificar diciendo que es la gestión de La Cámpora, siempre se ha demonizado y no es una práctica nueva de los sectores conservadores y reaccionarios a los que representa Paulino Rossi, quien no creo que represente al radicalismo de Yrigoyen, ni de Arturo Illia, ni muchísimo menos al radicalismo de Raúl Alfonsín, a quien creo que le daría vergüenza si viera lo que están haciendo algunos radicales”.

“Que nos juzguen por los hechos, y los hechos marcan que estamos llevando adelante una gestión que recuperó el servicio de transporte de colectivos; que recuperó el padrón de demanda habitacional; que está desarrollando la urbanización San Martín; que está regularizando 12 barrios cuyos primeros vecinos ya comenzaron a pagar impuestos, una regularización que no es un regalo si no que es una puesta en valor y un derecho para las personas que por el cierre del padrón de demanda de tierras se vio obligada a vivir en esas condiciones; una gestión que está arreglando las calles”, enumeró sobre algunos de los logros de la actual gestión municipal, y dijo que “los que después decidirán quién tiene que gobernar son los vecinos, cómo lo hicieron cuando definieron en las urnas que Federico Sciurano salga quinto, y que junto al propio Rossi y su equipo de trabajo se bajaron de la elección para ayudar a Héctor Stefani, y ni aún así pudieron ganar”.

Souto insistió conque desde el partido gobernante a nivel nacional “descalifican para evitar la discusión política sobre cómo defendemos los recursos de Tierra del Fuego, son grotescos y de un bajo nivel político”.

“Si quieren discutir de política no vamos a tener ningún problema, pero si quieren agraviar que busquen un mejor recurso. Y si les parece que agraviando y con declaraciones bajas le mejoran la calidad de vida a los vecinos su pensamiento es bastante pobre”, sentenció, y en esa línea afirmó que “los vecinos no quieren escuchar agravios, quieren que les resuelvan las cosas, y no es el Gobierno de Cambiemos el que esté resolviendo los problemas de los argentinos, todo lo contrario, de hecho hoy volvieron a aumentar los combustibles, lo que hará que vuelva a subir la inflación”.

“Discutamos de política, discutamos que el presidente Macri dijo que la inflación era un ‘temita’ y que él lo resolvía, discutamos sobre cómo llegamos a que hoy tengamos comprometidos el 70% del PBI en deuda pública, por qué no discutimos sobre las relaciones cada vez más carnales con Inglaterra, o sobre la menor cantidad de vuelos a la Patagonia, o sobre la caída de las ventas en los comercios”, pidió el jefe de Gabinete municipal, y que “los que defienden la política del Gobierno nacional se sienten a discutir con nosotros sobre estas cosas y se dejen de agraviar gratuitamente desde la tapa de un diario o un portal”.