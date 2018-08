ACUERDO DE SOSTENIMIENTO DEL EMPLEO: LA GOBERNADORA PRESENTÓ 6 PROPUESTAS A NACIÓN PARA SUPERAR LA CRISIS QUE ATRAVIESA LA INDUSTRIA

Esta mesa de trabajo fue solicitada por el gobierno provincial -la semana pasada- ante el reclamo de Bertone por el cumplimiento del acuerdo de sostenimiento del empleo. El acuerdo fue firmado en el 2017 por empresarios y trabajadores con el compromiso de “asegurar la cantidad de dotación de personal efectivo y efectivo de prestación discontinua hasta el 30 de junio de 2020”.

La Gobernadora pudo presentar varias propuestas ante el Ministro de la cartera. Entre las medidas se destacan las siguientes:

1. Propuesta de ley al Parlamento para que se controle y regule el ingreso de mercadería extranjera que compite contra la producción provincial, combatiendo al contrabando.

2. Planes de incentivo a la compra de productos con eficiencia energética y disposición final, por medio de financiamiento bancario.

3. Planes de cuotas de los Bancos Públicos para incentivar el consumo interno.

4. Fabricación de nuevos productos con mayor integración de producción en el continente.

5. De los compromisos ya asumidos por Nación, facilitar los trámites aduaneros con Aduana, para que las empresas no tengan que pagar horas extraordinarias.

6. La provincia ofreció tierras fiscales, para que la Nación y AFARTE construyan viviendas para la radicación de los trabajadores de la industria, generando arraigo y pertenencia entre los trabajadores del sector.

Cabe señalar que durante estos meses, la provincia cumplió con su parte del acuerdo, haciendo un gran esfuerzo para mantener exenciones tributarias por un monto equivalente a los 800 millones de pesos. Asimismo, los trabajadores han mantenido su nivel salarial, lo que también implica un esfuerzo por parte de los mismos.

“Vemos que todas las partes están cumpliendo el acuerdo y en ese marco pudimos plantear al ministro algunos requerimientos y propuestas concretas que nos gustaría que analicen en profundidad para salir de la situación crítica de la industria” explicó la Mandataria y agregó que “queremos continuar con una mesa de trabajo permanente como tenemos en la provincia -con la madera y la pesca- donde estén todos los sectores representados y poder seguir avanzando en medidas concretas para el sector”.

Concluida la reunión, el secretario general de la UOM, Antonio Caló, manifestó que “la evaluación de la reunión es positiva. Queríamos ante el Ministro Dante Sica cómo se iba a llevar adelante el acuerdo que firmamos: de los empresarios de no despedir a nadie, y de la UOM de no pedir aumento. Nos sentamos todos a la mesa y aclaramos la situación. El acuerdo se viene cumpliendo hasta ahora y se va a seguir cumpliendo, más allá de algunos problemas puntuales de algunas fábricas. Nosotros estamos esperanzados en el acuerdo que firmamos. Cuando lo firmamos, a mi me criticaron mucho. Muchos compañeros nos criticaron porque renunciamos a pedir aumentos por dos años, pero hoy en día todos están pidiendo que se cumpla el acuerdo, porque si no se quedaba todo el mundo sin trabajo porque la situación del país no es buena, y menos la de la electrónica. Esperemos que en estos dos años se sigan manteniendo los puestos de trabajo. Las empresas están diciendo, y los sindicatos también que el plantel sigue igual tanto en Río Grande como en Ushuaia. Incluso Newsan dijo que desde que se firmó el acuerdo hay 100 compañeros más”.

Por su parte, el senador nacional Julio Catalán Magni destacó que “la Gobernadora planteó la necesidad de llevar adelante reuniones periódicas de la industria para trabajar con responsabilidad y compromiso. Tenemos que dar respuestas y no destruir todo con críticas que no llevan a ningún lado. Incluso el Ministro de la Nación, en relación al caso Audivic, planteó a Oscar Martínez la necesidad de no dilatar el reclamo ante Nación, ya que el asunto llega recién tres meses después de desatado el conflicto”.

Luego del encuentro, el Ministro de Industria Ramiro Caballero, señaló que “las empresas, más allá del contexto adverso de la economía nacional, se comprometieron a seguir cumpliendo con el acuerdo firmado en el 2017 en lo que respecta al mantenimiento de los puestos de trabajo. Asimismo, los trabajadores, representados por su sindicato, plantearon la necesidad de continuar con el cumplimiento del acuerdo por todas las partes. En el caso de empresas que tienen otro tipo de dificultad, como Audivic, que ya está en sede judicial, y alguna otra empresa con dificultad financiera, el Estado Nacional se comprometió a trabajar los casos con el Ministerio de Trabajo de Nación. Y para quienes necesiten financiamiento, se comprometieron a realizar un apoyo desde la Banca oficial”.

La reunión se llevó a cabo en “Salón Belgrano” del Ministerio de Producción de Nación, y asistieron, además, los senadores nacionales José Ojeda, Julio César Catalán Magni y Miriam Boyadjian; los diputados Gastón Roma y Oscar Martínez; el secretario general de la UOM, Antonio Caló; Luis Alberto Garcia Ortiz de ASIMRA; Secretario de ASIMRA, Mario Matanzo, y representantes de empresas radicadas en la provincia como: Alejandro Levina de Aires del Sur; Carlos Galander, Telecomunicaciones Fueguina; Carlos García Digital Fueguina , Tecnosur; Enrique Jurkowski, Radio Victoria Fueguina / Sontec / Megasat; Esteban Lypynskyj Dir de ingenieria; Gabriel Gruner, FAPESA; Jose Luis Alonso CEO Mirgor, Juan Manuel Baretto Coradir; Julian Ballarino; Fravega, Manuel Sanchez Gomez Electrofueguina; Marcela Elizabeth Cominelli, Gte Rel. Institucionales Newsan; Marcelo Girotti , CEO BGH S.A; Marcelo Piacenza, Carrier Fueguina; Marcos Rey Foxman Fueguina; Mario Witomski KMG Fueguina; Pablo Ignacio Hadjes Ambassador Fueguina; Presidente de la Camara AFARTE Federico Hellemeyer; Rafael Vieyra Director Gral de Electrodomésticos Newsan; Roberto Vázquez Interclima / Iatec / Mirgor, entre otros.