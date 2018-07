La Policía de Tierra del Fuego logró incautar alrededor de 3 mil dosis cocaína

En diálogo con Radio Nacional Ushuaia, el secretario de Seguridad Javier Eposto destacó la labor del personal policial que posibilitó el secuestro de la droga, pero prefirió no dar más detalles de la causa debido a que rige el secreto de sumario. No obstante, explicó que la nueva modalidad delictiva es ingresar droga a la Isla en pequeñas cantidades (no más de 1 kg) “ya que al tener (la dosis de) cocaína un alto valor económico, traen cargas mucho más pequeñas”.

Eposto también destacó el trabajo conjunto que la Provincia vienen llevando adelante con las Fuerzas de Seguridad federales, en este caso con la PSA, y que derivó en la detención de una persona que se aprestaba a abordar un vuelo a Ushuaia transportando medio kilo de cocaína.

“Hemos podido lograr con la PSA una interacción de trabajo” valoró el funcionario. “Ahora, para venir a Ushuaia, en el aeropuerto se aborda por un corredor diferente al resto, exclusivo para Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Al ingresar hay un sistema de control con perros, body scanners y personal capacitado en detección. Por cada vuelo se eligen entre 10 y 15 pasajeros para controlar y eso nos está dando un resultado importante. Desde que implementamos este sistema en Aeroparque, esta ya es la cuarta ‘mula’ que no dejamos ingresar a la Provincia”.

El Secretario remarcó en que “se está trabajando mucho para detectar a las ‘mulas’, lo que antes no se hacía o se hacía mal. En un 80 por ciento, las ‘mulas’ que hemos detenido son mujeres que intentan ingresar la droga en sus partes íntimas”.

“El narcotraficante sabe que de cuatro envíos puede perder dos, y que así y todo, esa porquería igual le da ganancias. Así que hay que redoblar los esfuerzos y lo bueno es que todas las semanas tenemos operativos con resultados positivos” manifestó Eposto.

Por otro lado, el Secretario de Seguridad ponderó los resultados de los denominados “Operativos Saturación” que se realizan en toda la provincia, y que consisten en controles vehiculares, cargas, documentación y migratorios, que se llevan a cabo en conjunto entre todas las Fuerzas con asiento en Tierra del Fuego, además de la AFIP y Migraciones.

“Pedimos disculpas si estos operativos pueden molestar a algunas personas” señaló el funcionario, “pero en general hemos obtenido criticas positivas por este trabajo que venimos haciendo en toda la Provincia, ya que el ciudadano se siente cuidado y bien atendido por el policía cuando los paran”.