INVISIBILIZANDO POR MALVINAS

“Entendiendo que entre varias funciones la principal que tiene el Observatorio es asesorar, nos llama mucho la atención que jamás aconsejaran apoyar alguna de nuestras iniciativas, y más no llama la atención que luego de ignorarlas, tratan de aplicarlas después como si antes no hubiesen sido propuestas”.

“Para dimensionar un poco esta situación, sirve un poco de guía y soporte probatorio el resumen de nuestra actividad, que en un compendio de poco más de cien páginas, resume las cuatrocientos sesenta que significa nuestro trabajo de cuatro años por la causa, que el Observatorio jamás asesoró, sea tenido en cuenta”.

“En este breve documento que viralizamos, además de explicarse muy sintéticamente los proyectos, se adjuntan links para poder leer las presentaciones originales, así como también se expone la forma en que los promocionamos en los medios provinciales. Probando así la gran dificultad de que los malvineros del Observatorio no tomaran conocimiento de lo que objetiva y sistemáticamente día a día invisibilizaban y se esmeran en seguir invisibilizando, para no asesorar al Ejecutivo que sean tenidos en cuenta”.

DOCUMENTO: https://es.scribd.com/document/383411558/Union-Malvinizadora-Actividad-2014-2018

“Desde 2014 a la fecha, redacté y presenté con la UMA veintidós proyectos malvinizadores, en la Legislatura Fueguina, Concejos Deliberantes e intendencias. ¿Saben cuántos fueron apoyados, criticados o promocionados por el Observatorio? Cero. La misma cantidad que los que integran el cuerpo asesor lo hicieron a lo largo de su vida, en relación a la Cuestión. Y esto es muy fácil de comprobar: se toma Google y se busca el nombre de la persona que le interese seguir su trabajo antes y después de ingresar en el organismo”.

“Ahora bien, para explicar mi postura voy a seguir un poco el orden de los proyectos que figuran en el documento”.

“La primera víctima fue la ‘Adición o Enmienda Constitucional por Malvinas’ presentada en 2014, y que a pesar de entonces tomara estado parlamentario, lo perdió en 2016, entre otras cosas, por la falta de apoyo de este organismo. Incluso cuando la Gobernadora Rosana Bertone lo propuso en febrero de 2017 y logró que se incorporase en estado parlamentario en la Legislatura Provincial (año en que el Observatorio se dio cuenta de la desmalvinización), tampoco hicieron una gacetilla hablando de su conformidad o disconformidad con la iniciativa, que luego sí expusieron en la Comisión que lo analizó, según audios que circulan”.

“Una invisibilización que persistió a pesar de saber que ese proyecto sería el puntapié para que se logre en otras provincias que tampoco tienen una mención explícita de Malvinas en sus constituciones provinciales, como sí lo tienen la Constitución Nacional y otras seis provincias argentinas, y así poder sentar una postura clave en un momento de clara desmalvinización”.

“Por otro lado, por suerte, ahora parece preocuparles mucho la exploración o explotación de petróleo en Malvinas por parte de empresas británicas, pero jamás apoyaron, criticaron o publicitaron nuestros pedidos a la Legislatura para que declare su repudio, tal cual hizo en 2015 y 2016 (no gracias a ellos que ni hablaron del tema), a pesar de ser el único antecedente del país a la denuncia que realizara Nación. Eso sí, algunos pidieron cambio de fuero, forjando así importantes fotos en algunas gacetillas. Un latiguillo que aún se usa”.

“En 2017 y 2018, volvimos a pedir la réplica de estas declaraciones, cosa que aún no sucedió, y sigue brillando por su ausencia el asesoramiento para que tenga buen término, que es un hecho importante, ya que el que el cuerpo político más representativo de la provincia exprese su malestar en un documento, genera o puede generar, incomodidad e inseguridad jurídica a dichas empresas, y al propio gobierno nacional, que hoy parece contento con la idea”.

“Podemos recordar también, que cuando se firmó el Comunicado Conjunto del 13 de Septiembre de 2016, al día siguiente, nosotros presentamos un proyecto en Legislatura para tratar de generar un rechazo por parte de ese cuerpo, a la idea de que se negocien recursos y no se hable primeramente de soberanía. Pero esto tampoco fue, ni es de su interés a pesar de ser apoyado formalmente por varios entes, provinciales y nacionales, incluso por los veteranos de la provincia”.

“Para hacer memoria de otro caso de invisibilización e malvinización selectiva, podemos reflotar el tiempo en que se inundó de gacetillas los medios provinciales repudiando lo que sucedía y lamentablemente aún sucede con el “olvido” de la incorporación de las Malvinas en publicaciones oficiales donde exponían un mapa argentino. Nosotros pedimos, y fue aprobado por la Legislatura Fueguina en 2015, que se declare de interés la modificación del DNI por omitir en el mapa que figura en su reverso, la mayoría de las islas de Atlántico Sur y la Antártida y, además, porque el nombre de nuestra provincia figura incompleto, omitiendo poner en él lo que olvida en el mapa. Pero tanto el Observatorio, como sus integrantes, hoy tan oportunos por los olvidos del Ejecutivo Nacional, se sumaron en nada para que en su momento se logre la declaración, e incluso aún no hablan del tema aunque jamás fue corregido y siguen imprimiéndose de esta manera, a pesar de haberse solicitado al Ministerio del Interior que lo corrija. ¿Algo muy raro no? ¿Será que los mapas en portales son más significativos que el de DNI de todos los argentinos?”.

“Con respecto a la Educación, vemos que les preocupa mucho hoy, pero cuando nosotros presentamos un proyecto para crear una materia e incorporar contenidos en las currículas, entre otras cosas, en el sistema educativo, jamás se los escuchó mostrar interés o aconsejar que sea tenido en cuenta. ¿Será que la Universidad es la única manera de incorporar Malvinas en el sistema educativo, o solo vale lo que copian ellos de otras universidades para la malvinización, y con ello hacer gacetillas?”.

“Otro ejemplo es la aplicación de la Ley Provincial N° 1020. Desde 2015 venimos presentando iniciativas que logren su aplicación. Esto lo podemos ver en proyectos como “Malvinizando nuestros Visitantes”, “Folletos Malvinizadores”, “Malvinizando nuestra Aerolínea de bandera”, e incluso en uno que buscaba la crear en la Legislatura una comisión para la “Reglamentación y Aplicación de la Ley Provincial 1020”. Todos invisibilizados”.

“Luego, ya en busca de hacer las cosas de otra manera u otra vía, logramos que Ushuaia, gracias a la gestión de Walter Vouto, la aplicara en los colectivos, cosa que luego se replicó en Rio Grande. También pedimos que se hiciera en los sitios donde se alojan los turistas. Y fue después de todo esto, que ellos dijeron que se estaban ocupando, cuando las presentaciones las habíamos realizado nosotros y todo estaba en vías de aplicación. Incluso hay un video e nuestro canal de YouTube donde se muestra claramente la premeditación con que hacen esto”.

“Otra cuestión de gran importancia se refiere a la “derogación o modificación del artículo 2 de la Ley de provincialización N°23.775”, que ahora pereciera, por suerte y a nuestra sorpresa interesarles, cuando en realidad, el 26 de Mayo de 2016, nosotros fuimos los primeros en la historia de la provincia, que propusimos esto a la Legislatura Provincial (incluso tomó estado parlamentario y lo perdió), y jamás les importó exponer que sea tenida en cuenta. Incluso siendo un proyecto muy superior al presentado hace poco por algunos representantes a los que piden lo expliquen, y solo se direcciona a modificar ya previsto en la Constitución Nacional y algo realmente intrascendente para lo que significa la nocividad de dicha ley, que directamente transforma nuestra provincia en “chica”, con posibilidades de algún día ser grande”.

“Por último, voy a citar un proyecto llamado “Frente Malvinizador Patagónico”, presentado el 29 de Diciembre de 2015 en la Legislatura Provincial. Una iniciativa que tenía por objetivo hacer una declaración conjunta para “unir las voluntades de los poderes ejecutivos y legislativos de las provincias patagónicas en hechos concretos, en pos de reivindicar nuestros legítimos derechos sobre todo el Atlántico Sur” y en sus fundamentos textualmente explicaba, con mucha antelación, que este instrumento era para “tratar de evidenciar, antes que surja cualquier viraje en la política exterior en torno a nuestras islas y sus espacios circundantes, que el Bloque Patagónico no soportará tibiezas en torno a la reivindicación de nuestros derechos, y que protegerá de cualquier intento de los usurpadores por explotar nuestros recursos, o poner en duda nuestros legítimos derechos sobre nuestro Atlántico Sur, utilizando como herramienta, el diálogo, la paz y el derecho internacional”.

“Esto último muestra, entre otras cosas, que lo que hoy sucede, nosotros no solo lo describíamos en 2015, sino que proponíamos algo que ahora aparece como una alternativa para hacer frente, de alguna manera, a esta desmalvinización que sufrimos. Invisibilización y malvinización selectiva, nuevamente”.

“Objetivamente hablando, existió una invisibilización sistemática de nuestras propuestas, incluso de muchas que ahora quieren presentar como ideas geniales, propias, emanadas de sus reuniones, así como también otras que aún no se dieron cuenta que son importantes, pero seguramente en cualquier momento se les “ocurren” a ellos”.

- ¿Te interesaría la Unión Malvinizadora forme parte del Observatorio y así poder trabajar en conjunto?

“La verdad es que no me interesa, ni jamás me interesó. Incluso creo, por la feroz indiferencia a nuestro trabajo que solo perjudicó la causa que dicen defender, a ellos tampoco les reviste interés que nosotros estemos. Por otro lado, obviamente exceptuando a los veteranos, nosotros solos hicimos más que ellos en conjunto o individualmente, por lo menos en lo que es presentación de iniciativas y presencia mediática basada en trabajos serios e innovadores”.

“Creo que así las cosas están bien, cada uno con su manera de hacer las cosas. Pero si la idea es trabajar en conjunto, una forma de hacerlo podría ser que aparten su indiferencia y malvinización selectiva, y asesoren a quien deban para que apoyen nuestras iniciativas, aconsejen llevarlas adelante, o nos convoquen a un debate por cada una que tomen como propia luego de haberla invisibilizado”.

“Cada uno cumple una función. El panelismo caló hondo en la sociedad y si bien tiene sus cosas positivas y negativas, en este caso, el Observatorio, con sus pedidos de informes, gacetillas, viajes y reuniones, tiene su importancia en poner la palabra Malvinas en los portales. Algo muy positivo por cierto”.

“Lo que un poco me hace ruido, es su constante crítica a la supuesta inactividad de otros, cuando ellos hace mas de 6 años que existen y mucho no hicieron, siendo lo más eficiente de su hacer, invisibilizar las propuestas que no salen de sus sesiones malvineras”.

“Por último quiero invitar a todos a leer el compendio del trabajo de los últimos cuatro años que está expuesto en un documento de 459 páginas, el cual fue en su totalidad invisibilizado por el Observatorio Malvinas y la gran mayoría (o la totalidad) de los que lo integran.”.

https://es.scribd.com/document/383854167/Trazos-Malvinizadores-Una-vision-generacional