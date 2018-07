“SIEMPRE QUE EL PERONISMO SE UNIÓ, SE MEJORÓ LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS”, SOSTUVO PINO

El pasado jueves se realizó una reunión de militantes justicialistas en el Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina” en el marco de la situación económica y social de la provincia.

El vicepresidente del PJ fueguino y presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, encabezó el encuentro y habló de los temas que preocupan a los vecinos y sobre los que continuará trabajando el partido para seguir dando respuesta a las necesidades de toda la comunidad. El encuentro también contó con las alocuciones de los militantes Alejandro Ledesma, Pedro Seras, Martín Gessaga, Pablo Flores y de una de las referentes de la juventud, Micaela Amarilla.

Pino recordó que durante sus tres gestiones como concejal de Ushuaia abordó temas que nadie se animaba a abordar, como la disponibilidad de tierras para viviendas, la municipalización del transporte público, la apertura de calles para descomprimir el tránsito y mejorar la conectividad de la ciudad y el apoyo a la educación a través de las escuelas experimentales, entre muchos otros.

“Nos decían que no había tierras para que la gente construya sus viviendas, mantuvieron cerrado el Registro de Demanda Habitacional y nosotros propiciamos su reapertura, desafectamos las sesenta y cuatro hectáreas de Andorra, nos seguían diciendo que no había tierras y desafectamos tierras en la zona del Pipo donde el Municipio a cargo del intendente Walter Vuoto entregó las primeras 500 soluciones y se prevé la entrega de 500 más”, expresó ante un salón colmado de afiliados y simpatizantes. “Teníamos un servicio de colectivos que no cumplía con los requerimientos mínimos de la población y era concesionado a empresas que se llevaban la plata fuera de la provincia. Propusimos la municipalización del servicio y mejoró sustancialmente, se compraron colectivos nuevos, se cumplen los recorridos y las frecuencias, además se refaccionaron e instalaron garitas calefaccionadas para que en época invernal los vecinos no pasen frío mientras esperan el transporte”, remarcó.

Pino sostuvo que de la mano de la gobernadora Bertone se está llevando adelante una inversión histórica en obra pública que pretende, de la misma manera, seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos llevando la red de gas natural a miles de hogares, como así también la electricidad y el agua potable, acompañado del saneamiento del medio ambiente a través de las obras cloacales en Ushuaia y de la ampliación y equipamiento de los hospitales públicos, además de las gestiones que se realizan para sostener la industria, diversificar la economía y defender la soberanía sobre las Islas Malvinas.

El vicepresidente del PJ admitió que “no es fácil la realidad que nos toca vivir” debido a las políticas de ajuste que está implementando el Gobierno nacional que pretende seguir avanzando en el ajuste recortando la coparticipación a Tierra del Fuego”.

Consideró que para revertir las políticas nefastas que está aplicando la gestión de Cambiemos, el Peronismo tiene que estar más unido que nunca. “La realidad de Tierra del Fuego mejoró siempre que el Peronismo estuvo unido y tenemos que continuar por ese camino con la reelección de Rosana Bertone como gobernadora y de Walter Vuoto como intendente de Ushuaia”, subrayó Pino.

“Cada vez que el Peronismo se mantuvo unido se lograron cosas trascendentales para dar respuesta a las necesidades de la gente―enfatizó― y tenemos que continuar trabajando en ese sentido para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos”.