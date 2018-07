TODA LA AGENDA DE TRABAJO ABORDADA ENTRE EL OBSERVATORIO MALVINAS DE TIERRA DEL FUEGO Y LA CANCILLERÍA

Analizando, intercambiando opiniones y escuchando diferentes voces, una comitiva del Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas de Tierra del Fuego desarrolló una intensa agenda en Buenos Aires, que dio inicio el martes 10 con funcionarios de la Cancillería para conocer oficialmente el direccionamiento y objetivos que persigue el gobierno del presidente Mauricio Macri para con Gran Bretaña, ante la existencia de una usurpación colonial que tiene epicentro en las Islas Malvinas y que se expande hacia el sur abarcando el sector antártico argentino. Además, durante 3 días, se concretaron y se fijaron metas con autoridades de la Universidades Nacionales de La Plata y de Avellaneda, con el Senador “Pino” Solanas, el Diputado Daniel Filmus, el director del Observatorio de la Energía Federico Bernal, el presidente del Instituto Cafiero, Mario Cafiero y con el secretario de Estado de Malvinas Jorge Arguello. Habiendo tenido la posibilidad también de visitar y dialogar con los familiares de los 44 miembros de la tripulación del desaparecido submarino ARA San Juan que acampan en reclamo por la continuidad de la búsqueda de la nave, frente al vallado que encierra la Casa Rosada.

Realizada en el piso 13 del edificio de la Cancillería de Esmeralda 1212 y durante un periodo de 135 minutos; la audiencia fue encabezada por la Subsecretaria de Malvinas Teresa Kralikas, el director del área Osvaldo Mársico, el Subsecretario de Relaciones Institucionales Tomás Kroyer y funcionarios competentes en materia pesquera e hidrocarburos. Contando, además, con la presencia del Diputado Nacional Héctor Stefani.

El dialogo bajo el mismo “paraguas de soberanía” de Menem y Di Tella

En la apertura, Kralikas explicó que la política trazada por el presidente de la Nación se sustenta en el entendimiento que los 12 años de la política del kirchnerismo hacia Gran Bretaña, calificada de “agresiva y confrontativa”; no permitieron avanzar en la recuperación de Malvinas. Por lo que el objetivo de esta gestión se sustenta a través de “un nuevo camino de diálogo”, que tiene como base el mismo “paraguas de soberanía” que el gobierno de Carlos Menem acordó en 1989 y 1990 mediante los ACUERDOS DE MADRID, que de manera secreta establecieron las condiciones que dieron fin a la guerra de 1982 y donde los únicos beneficiados han sido los ingleses.

Ejemplificando como un resultado positivo de lo que ellos consideran como un logro de esta política dialoguista, la subsecretaria le adjudicó a esta gestión la identificación de los héroes enterrados sin nombre en el cementerio de Darwin. Postura que fue rebatida por la comitiva fueguina al puntualizar que el proceso de recuperación de la identidad es anterior a la asunción del actual presidente y que el Estado Nacional acordó con la Cruz Roja Internacional en 2012, no por iniciativa de la anterior gestión gubernamental, sino por el reclamo de los familiares y de los combatientes. Razón por la cual se le pidió “no utilizar la memoria y el dolor de los muertos por la Patria para justificar negocios comerciales con Inglaterra que significan la consolidación colonial en el Atlántico Sur”.

Cancillería desmintió a la Gobernadora Bertone

Ante la consulta, la funcionaria desmintió que las acciones diplomáticas en la materia no vinieran siendo informadas a la Gobernadora Rosana Bertone, tal cual lo declaró la mandataria el 15 de mayo tras la reanudación del trabajo argentino-británico en el SUBCOMITÉ CIENTÍFICO DE LA COMISIÓN DE PESCA DEL ATLÁNTICO SUR. Dijo que ello no solo está demostrado por “la asistencia conjunta” a las sesiones del COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, sino porque la mandataria tiene “las puertas abiertas de la cancillería”. A lo que el Concejal Tomas Bertotto agregó posteriormente, que la gobernadora había sido invitada a esta audiencia, sin que hubiera recibido respuesta.

Los Kelpers sentados en la mesa de las negociaciones de pesca

Reafirmando la política dialoguista, confirmaron que, en la reunión del SUBCOMITÉ CIENTÍFICO, estuvieron presentes además de representantes argentinos y británicos, miembros del ilegítimo gobierno de Malvinas. A su vez, que se está definiendo la incorporación de un nuevo vuelo a las islas con escala en el continente, del cual se argumentó, “generará beneficios económicos a los argentinos” y además; que se ha enviado al Congreso de la Nación la ratificación del CONVENIO PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO firmado en 1966. Asuntos estos tres, que congregaron con fundamentos, la oposición cerrada de los consejeros fueguinos. Principalmente de este último, que podría darle rango de ESTADO RIVEREÑO a Gran Bretaña en los espacios usurpados y explotados en el atlántico sur y disolver los argumentos jurídicos argentinos en materia de defensa de soberanía.

La designación de Arguello tiene mandatos de “inconstitucionalidad”

Sin que fuera consultada, Kralikas indicó además que el inciso 3. del Artículo 3) de la Ley Provincial N° 1222 que creó la Secretaría de Estado de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas, que ha inaugurado Jorge Arguello, “es inconstitucional”; dado que concede funciones que son propias del Poder Ejecutivo Nacional y no de la Provincia, sobre el cual ya existe un dictamen de la PROCURADURÍA GENERAL DEL TESORO. Asunto que los consejeros se comprometieron en transmitir de inmediato a la gobernadora.

Cancillería desconoce qué firmaron Bullrich y Johnson

Por otro lado, los fueguinos pidieron conocer el contenido y “la letra chica” de los acuerdos bilaterales firmados también en mayo último por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ex ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Boris Johnson, los cuales podrían contener aspectos ligados al patrullaje conjunto en el Atlántico Sur. A lo que Kralikas dijo desconocer, dado que ello corresponde a otro ministerio y no al suyo.

“Fake News”

Ante las consultas, los funcionarios de Cancillería minimizaron el avance británico en materia de Hidrocarburos, indicando que el proceso extractivo era muy poco posible debido al alto costo que significaría su explotación y el bajo precio internacional del barril de crudo, considerando que el objetivo de las empresas inglesas es meramente de especulación financiera, que tiene su eje mediante “fake news” o noticias faltas, a través de una engañosa campaña de prensa y no en acciones ejecutivas concretas. Cuestión que nuevamente congregó una argumentada negativa de parte de los fueguinos.

Sosteniendo su postura a partir de la información difundida por las petroleras inglesas, los integrantes de la comitiva advirtieron además, sobre el peligro ambiental que significaría un proceso extractivo en el atlántico sur, debido a la dirección y velocidad que poseen las corrientes marinas, más aún teniendo como antecedentes lo ocurrido en el golfo de México en abril de 2010, cuando producto de un accidente, una operadora de la British Petroleum generó uno de los desastres ambiental más importante de la historia. Los diplomáticos no compartieron dicha preocupación, dado que según afirmaron la corriente no se dirigen hacia el sector del continente.

Críticas a la redacción de la sentencia Herráez contra las petroleras británicas

En esa materia, los miembros del cuerpo diplomáticos fueron consultados respecto a las acciones ejecutadas con relación a la CAUSA N° 5183/15 caratulada: “Falklands Oil and Gas Limited (F.O.G.L) y Otros, Sobre Infracción a las Leyes N° 22.415 y 24.051”, mediante la cual en 2015, la ex Jueza federal de Río Grande Lilian Herráez dictó medidas cautelares y ordenó embargos internacionales de bienes por un monto de 156.4 millones de dólares, el secuestro de estructuras móviles, plataformas sumergibles y semi-sumergibles, y otros bienes, sobre la cual la cancillería debía enviar exhortos internacionales. Al respecto los diplomáticos informaron que remitieron nuevamente la documentación al juzgado, atento a que la misma contenía conceptualizaciones que antes de fijar la posición de pertenencia argentina sobre las islas, las deslegitimaba y que, a la fecha, no habían tenido devolución. Razón por la cual los consejeros se comprometieron de consultar a la mayor brevedad al tribunal federal de origen.

Asimismo, los miembros del Observatorio pidieron que se le ponga énfasis el rechazo por los ejercicios militares y a la creciente militarización británica de las Islas, se respete la Constitución Nacional y que todos los acuerdos, convenios, tratados y documentos que signifiquen compromisos bilaterales de Argentina con Gran Bretaña, desde el PACTO FORADORI DUNCAN hacia adelante, sean enviados para su tratamiento y debate al Congreso de la Nación. Reclamo que se complementó con una solicitud expresa de no reglamentar EL ACUERDO DE NUEVA YORK en materia de pesca del año 1995, aprobado mediante la Ley N° 25.290 y menos aún avanzar con el CONVENIO PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO firmado en 1966. Reclamos que en su mayoría no fueron respondidos y para el caso del atún, minimizado por parte de los funcionarios de Cancillería, aunque sí tuvieron como contrapartida la invitación a nuevos encuentros para elevar proyectos concretos y propuestas.

Casi al final de la audiencia la Subsecretaria consultó cuál sería una de las propuestas que evalúan los fueguinos para lograr la recuperación de las islas, a lo que se le respondió: “derogar los ACUERDOS DE MADRID”; por lo que Kralikas manifestó que si así fuera, los argentinos “estaríamos reconociendo que perdimos la guerra” de 1982.

Ser o no ser “traidor a la Patria”

Al término, los miembros de la cancillería pidieron no ser calificados por sus acciones de “traidores a la Patria” y que las mismas no sean motivo de denuncias judiciales, ya que según afirmaron comparten con los fueguinos los mismos intereses por la recuperación soberana de las islas. Como respuesta los miembros del Observatorio le manifestaron que se estará absolutamente atento en cómo avanza la Cancillería en su acercamiento a Gran Bretaña y que si fuera necesario “se harán las denuncias que correspondan”, en la consideración que todos aquellos que colaboran para garantizar la entrega de soberanía de Malvinas “son traidores a la Patria”. Más aún ante la certeza que en el caso de otorgarle al estado usurpador condición de estado rivereño, “el daño que se produzca tendrá efectos irreversibles”.

La audiencia que fue gestionada en junio por el consejero representante del Concejo Deliberante de la Ushuaia de Ushuaia Tomás Bertotto, estuvo encabezada por el vicepresidente del organismo Andrés Dachary e integrada por los miembros Sergio Araque, Miriam Mora, Moisés Solorza, Federico Greve, Carolina Lavori, Daniel Guzmán y el asesor y peticionante argentino ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas Alejandro Betts.