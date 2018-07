BERTONE RECORRIÓ LA OBRA DEL GIMNASIO DE ATURG

Al respecto, la gobernadora comentó que “esto va a ser la sede deportiva de ATURG, es un sueño que lleva 9 años de trabajo”, y recordó que “cuando yo era diputada nacional Griselda me presentó este proyecto y me gustó la idea”.

En tal sentido, mencionó que “hicimos tres veces el expediente en Nación, y cuando tuvimos la posibilidad de ser Gobierno, teníamos todo preparado con el IPV y lo llevamos adelante”.

“Hoy es un sueño que se está haciendo realidad, me gustó que me inviten a recorrer la obra porque no imaginé que era de estas dimensiones, calidad y nivel constructivo”, expresó la mandataria, quien agregó que “hablábamos con Griselda, la comisión de ATURG y los constructores que es en una zona donde no hay este tipo de obra deportiva en la zona lo que es muy importante para la ciudad”.

Bertone recordó que “en esta zona, días atrás, inauguramos el pavimento del Parque Industrial, eran lugares con muchos pozos y que no se podía transitar y, si nosotros queremos tener un Parque Industrial de calidad, también es importante el cuidado estético porque incide cuando decimos que somos una provincia industrial”.

“No es lo mismo mostrar una fábrica con árboles y cuidada que mostrar a inversores extranjeros un deterioro” afirmó la gobernadora, quien anotó que “estamos tratando de mostrar al resto del país que nosotros tenemos esa capacidad industrial instalada y que el lugar donde trabaja la industria es acorde a cualquier lugar del mundo, y creo que el pavimento y este gimnasio de la ATURG, acompañan esta transformación”.

Bertone expresó que “es un orgullo poder haber ayudado a la ATURG a que tenga este lugar porque realmente se lo merecen por tantos años de dedicación a construir una ciudad”.

Por su parte, la titular de ATURG, Griselda Fuentes, señaló que “estamos felices, invitamos a Rosana para ver la obra porque queríamos que vea las dimensiones de la misma”, y agregó que “queremos que la comunidad use este gimnasio porque nos hacen falta espacios físicos deportivos”.