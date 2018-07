SE LLEVARÁ A CABO EN USHUAIA EL FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA PATAGONIA SUR SUR

La región donde los asistentes desarrollarán su trabajo, posee un paisaje de gran importancia, este seminario y su posterior producción de obra permitirán la relación con la naturaleza ya no solamente como contemplación sino como acción, pues el paisaje se regenera con la cultura que lo rodea y por supuesto con la presencia del hombre recorriéndolo.

PROGRAMA DE TRABAJO

Proyecto Arte y Naturaleza

Sábado 4 de agosto de 2018:

Horario: 10.30 hs a 12.30hs. y 18 hs. A 20 hs.

Teórico

Proyección de Power Point con:

La Naturaleza y su relación con el arte en la historia reciente. Land Art: El paisaje como arte.

Roni Horn (Library of water).

Paola Vezzani, Teresa Gazitua (Rio Maipo) y ejemplos de artistas contemporáneos que trabajan con el tema.

Recorrido visual de los Proyectos internacionales, Espacios Especializados en Arte y Naturaleza CEDAN, Huesca, España. INHOTIM, Brasil., Artscape Nordland.

Proyección del video itinerarios realizado por artistas argentinos, uruguayos y chilenos.

Se conversarán las consignas de trabajo con los participantes para el trabajo que realizarán durante el domingo 5 de agosto, documentación de obra y el sentido de trabajar con el cuaderno de Bitácora.

Domingo 5 de agosto:

Los participantes trabajaran en solitario registrando imágenes en lugares seleccionados previamente o revisando material documental sobre la naturaleza que tengan en sus archivos.

Día Lunes 6 de agosto

Horario: 18 a 21 hs.

Proyección del film Ríos y Mareas del artista inglés Andy Goldsworthy, un pionero en el trabajo con la naturaleza.

Día Martes 7 de agosto

Horario: 18 a 21 hs.

Clínica de obra: Proyección de los trabajos realizados por los participantes. Intercambio de ideas entre el profesor y los participantes.

El concepto de naturaleza

Cuando se viaja de un país a otro se perciben las diferencias entre los distintos territorios. De la constatación de estas diferencias procede el termino paisaje, que se perfila como el conjunto de aspectos característicos de un país que se detecta al ser comparado con los otros lugares o países. La idea de paisaje se empieza a perfilar cuando se contempla el territorio.

Para el arte de entre muchas definiciones sobre la palabra “paisaje” que podemos encontrar en manuales o diccionarios esta sería la más cercana, ” la interpretación de lo que se ve en el país (territorio) cuando este se contempla con mirada estética”.

Los ejemplos tomados por los artistas contemporáneos comienzan en el siglo 18 con el paisajismo inglés y más exactamente con el Jardín inglés donde se toma la naturaleza y de algún modo esta es intervenida por construcciones especiales que hace que la naturaleza no solo se contemple, sino que se viva.

De todos modos, habrá́ que esperar los últimos años de la década de los 60 y sobre todo al land art para encontrarnos con nuevos descubrimientos del paisaje de dimensiones y técnicas no pictóricas. Pero integradoras de la visión, de la memoria y del arte. Serán la consecuencia de la intervención del hombre dentro de la misma naturaleza y con sus mismos materiales y colores.

Es evidente que, a partir de entonces, desde finales del siglo XX la relación con el paisaje y con la naturaleza ya no puede seguir siendo entendida sólo como contemplación o expresión de sentimientos, como habían hecho los románticos, los impresionistas e incluso el propio Cézanne, sino como acción, pues el paisaje se regenera con la cultura que lo rodea. Y por supuesto con la presencia del hombre recorriéndolo.

MATILDE MARÍN

Artista argentina, con trayectoria internacional, curso estúdios en Zürich, Suiza. Se inicia trabajando alrededor de lo que llamó “La memoria interna del hombre”. Su producción actual está focalizada en el rol del artista como “testigo”, registrando a través de la fotografía y el video, relatos sobre el mundo que habitamos. El registro social del entorno urbano también está presente en algunas de sus series, como “Bricolage Contemporáneo” producido entre los años 2002 a 2005, proyecto presentado en el MALBA de Bs. As. que muestra la recolección urbana a través de registros fotográficos realizados en Latinoamérica.

Su obra trata de mostrar lo ausente de lo presente, dando testimonio de un lugar.

Premio “Jorge Romero Brest” a la trayectoria, Asociación Argentina de Críticos de Arte. Premio Konex de Platino a los veinte artistas más destacados de la Argentina. Participa de Bienales Internacionales: 2017 Karachi Biennale Trust, Paquistán. 2016 Bienal Internacional de Arte SIART, La Paz Bolivia. 2015 XII Bienal de La Habana y XX Bienal de Curitiba Brasil. Obtiene el “Premio de la Bienal de Puerto Rico” y “Bienal de Cuenca”, Ecuador. Últimos proyectos (2017) Fundación Osde Espacio de Arte “(2012) “Cuando Divise el Humo Azul de Ítaca”, Centro Experimental del Teatro Colon, Bs.As. “Pharus”, Galería Patricia Ready, Santiago de Chile. ( 2011) “Recorrido y visibilización de un archivo”, Museo Reina Sofía, Madrid. “ Realidad y Utopía”, Museo Nacional de San Carlos, Mexico DF. “Arte Argentino Actual en la Colección MALBA”, Bs. As. Argentina, (2010) “Argentina’s Artistic Road to the Present”, Akademie der Künste, Berlin. Colecciones: MALBA, Museo de Arte Latinoamericano, Buenos Aires, Argentina. Bronx Museum of the Art, New York, Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía, Madrid, España.

Fuente: Museo Marítimo Ushuaia

Más información - www.matildemarin.com