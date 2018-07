REUNIÓN DE LA SENADORA BOYADJIÁN CON AUTORIDADES DE LA CLÍNICA SAN JORGE DE USHUAIA

Boyadjian, quien participó recientemente de una manifestación de médicos frente al Hospital de Río Grande, coincidió con los argumentos expuestos por los profesionales de la salud de la Clínica San Jorge. “ Hay un reclamo federal de médicos que desde todos los rincones del país piden que no se los obligue ejercer acciones que van en contra de sus convicciones y de su profesión. Piden que no se los discrimine, que se entienda que ellos tienen un compromiso con la vida. Están alzando sus voces en defensa de tantos argentinos por nacer, y no podemos menos que acompañarlos en este reclamo”, señaló la senadora.