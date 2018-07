BERTONE AGASAJÓ A LOS PIONEROS: “ME COMPROMETO A SEGUIR LUCHANDO POR UNA CIUDAD MÁS INCLUSIVA Y DE LA QUE SE SIGAN SINTIENDO ORGULLOSOS”

Luego de la cena, el corte de torta y de disfrutar del show de las bandas “Los Piratas” y “La Konga”, la Gobernadora aseguró que “es un orgullo para mí estar esta noche con ustedes para conmemorar el 97° aniversario de la ciudad de Río Grande”.

Bertone comentó que “tuve una charla con la pionera Doña María que me decía que llegó a Río Grane hace 88 años, y me contaba que había 400 casas, nada de lo que vemos hoy estaba en ese momento, no había servicios y había que pelearla todos los días”.

“Hubo gente que vino a trabajar, que vinieron de Chile, de Croacia y de distintos lugares de la Argentina. Todos ellos vinieron a forjar esta hermosa ciudad, y hoy tenemos todos juntos un desafío: el de seguir haciendo crecer a Río Grande” expresó.

La Mandataria recordó también que “muchos vivieron el conflicto de Malvinas y tenían que oscurecer sus casas a la noche, trabajar con otros vecinos para organizarse y, por más que tengamos el 2 de Abril para conmemorar, en esta ciudad todos los días son nuestro 2 de Abril porque aquí es donde se vive la pasión de nuestra patria y la pasión por la defensa de nuestra soberanía”.

“Siempre hay algo por que pelear. Ustedes recordarán cuando compraron su primera casa, su primer auto y cuando mandaron a sus hijos a la escuela. Hoy quizás ya tienen a sus nietos y a sus bisnietos con ustedes, y por esos hijos y nietos es que nosotros tenemos que seguir construyendo esta ciudad” dijo la Mandataria.

Bertone agradeció además a los pioneros porque “ustedes me dieron mucho como política, pero también como ciudadana y mujer, me llevaron a los lugares de más altas responsabilidades que puede una persona aspirar, y como sé que tengo un legado muy fuerte que me han transmitido, que es el legado del trabajo y esfuerzo, es que me comprometo ante ustedes a seguir luchando por una ciudad que sea cada vez más inclusiva y de la que se sigan sintiendo orgullosos”.

“Esta ciudad ha crecido mucho en base al esfuerzo y compromiso de todos ustedes que nos legaron esta ciudad”, es por eso que “quiero compartir este momento con ustedes porque es muy importante para un pueblo remontarse a la historia, porque de esta manera puede pensar en el futuro” afirmó la Mandataria.

Por último, la Gobernadora manifestó su deseo de que “ustedes sigan transmitiendo sus historias de vida personales, sus historias familiares, sus luchas y conquistas porque todo este conjunto de vivencias que son ustedes nos hacen ser cada día una Tierra del Fuego mejor, los quiero mucho, los abrazo con el corazón y feliz cumpleaños Río Grande”.

Participaron del agasajo junto a la Gobernadora, el vicegobernador Juan Carlos Arcando, los senadores nacionales José Ojeda y Julio Catalán Magni, legisladores, ministros, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo Provincial.