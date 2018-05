A lo largo de su historia, el Movimiento Popular Fueguino supo construir arraigo en el corazón de cada fueguino, dijo Lechman

Por otro lado, Lechman recordó que desde el nacimiento del partido se buscó y se concretó en defender los intereses de la Isla, "nuestros derechos, nuestro pensamiento. No es casualidad que sin importar el color de gobierno del turno, todos buscan hombres y mujeres del Movimiento Popular Fueguino. Esto no lo digo yo como fueguino, ni como militante o afiliado. Es una realidad: no hay gobierno después del Movimiento Popular Fueguino que no haya tenido funcionarios que no hayan salido del MoPoF".

Por último, y ante el público presente, Lechman, revalorizó la figura del ex legislador territorial Hernán López Fontana como así también, el trabajo en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de Jorge Muriel y Roque Sánchez Galdeano. Y destacó el camino político de una gran mujer, Elena Rubio de Mingorance. "Nuestro partido historicamente dio lo mejor de sí en la vida política de Tierra del fuego, y tiene que seguir por ese mismo rumbo", destacó.