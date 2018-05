LICENCIA DE INVIERNO: GORBACZ DESTACÓ QUE “LA GOBERNADORA QUISO RECONOCER EL TRABAJO Y COMPROMISO DEL PERSONAL”

Tras observar que se trata de un beneficio “que puede o no otorgar el Poder Ejecutivo”, el funcionario subrayó que “la Gobernadora decidió nuevamente otorgar licencia de invierno por dos semanas, cuando históricamente había sido una semana”.

Gorbacz precisó que los agentes de la Administración deberán hacer uso del beneficio “entre el 4 de junio y el 28 de octubre, salvo el personal no docente que presta servicios en las escuelas, que deberá tomarlo dentro del período de receso invernal”.

El Ministro Jefe de Gabinete ratificó que “el requisito es tener 6 meses de prestación ininterrumpida previa al inicio de la licencia de invierno” y que los agentes tendrán que “empezarla un lunes, salvo para el personal de Salud que, por su organización, podrá comenzarla otro día de la semana”.

“Son 14 días corridos y no le puede agregar otro tipo de licencia, ni fraccionar”, señaló el MInistro, y agregó que “otro de los requisitos es no tener ningún tipo de ausencia injustificada, por licencia gremial que no corresponda, por paro o por enfermedad no certificada”.

Otra de las condiciones para acceder al beneficio consiste en “no tener más de 20 días de faltas acumulados durante esos 6 meses previos a la licencia “por enfermedad personal o familiar, ni licencias por largo tratamiento”.

En cuanto a los objetivos de la licencia, explicó que “la Gobernadora quiso reconocer el trabajo que viene haciendo el personal de la Administración Pública en una situación difícil, acompañando y trabajando con compromiso; y reconocer especialmente a aquellos que cumplen”.

“Por eso esta distinción que se hace y estos requisitos que se ponen para que las personas que van a poder disfrutar de estas dos semanas de licencia sean las que realmente tienen un cumplimiento con su trabajo”, resaltó.

En ese sentido dijo que “Recursos Humanos va a establecer un formulario especial y el responsable de cada área va a tener que certificar que la persona cumpla con los requisitos que establece el decreto”.