SOUTO: “NO PODEMOS CAMBIAR LA REALIDAD DE LA POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL SI NO ES CON UN CAMBIO DE GOBIERNO, NO HAY OTRA FORMA”.

Ante el reclamo de recomposición salarial que llevan adelante los gremios municipales el jefe de Gabinete del Municipio, Oscar Souto, sostuvo que desde el Ejecutivo municipal “vamos a realizar una propuesta como lo hicimos los dos años anteriores”, aunque remarcó que en el actual contexto económico que impulsa el Gobierno nacional que implica menos recursos para las provincias y municipios “no vamos a firmar acuerdos que no podamos cumplir”. Este miércoles habrá una audiencia de partes en el Ministerio de Trabajo a las 09:00 horas.

Souto manifestó que “veníamos hablando y mantuvimos reuniones” con los gremios pero “el último viernes de abril hicimos algunas propuestas y ese día nos llegó una comunicación del Gobierno provincial, que luego hicieron pública mediante una gacetilla de prensa, diciendo que iban a estar presentando un proyecto de ley en la Legislatura para una variación de los impuestos provinciales”.

“Eso se sumó a la imposición del Gobierno nacional de que las provincias adecuaran sus tributos, sobre todo Ingresos Brutos, a lo que ellos consideraban una nueva realidad a partir de un aumento impresionante de tarifas”, amplió, lo cual “hizo que tuviéramos que posponer la negociación con los gremios hasta tanto podamos cuantificar exactamente cuál es la propuesta que podemos hacerle a los gremios”.

Aseveró que “vamos a realizar una propuesta como lo hicimos en los dos años anteriores también en el medio de grandes dificultades y que redundaron en aumentos salariales, pero la realidad es que las políticas nacionales afectan directamente los ingresos de los municipios”.

El funcionario explicó que “el 80% de los recursos del Municipio son de origen nacional y provincial, por lo que si disminuyen esos recursos inmediatamente disminuyen los de la Municipalidad”. Como ejemplo mencionó que “en diciembre del año pasado tuvimos que readecuar nuestro presupuesto hacia abajo en 500 millones de pesos menos producto de la nueva realidad económica con la que nos enfrentamos en ese momento”.

“No podemos cambiar la realidad de la política económica nacional si no es con un cambio de gobierno, no hay otra forma. Entonces nuestros recursos se adaptan a la realidad que vivimos, no a nuestras buenas o malas intenciones”, sentenció.

Souto apuntó que desde los gremios “se dice que hay intencionalidad política al no sentarnos a negociar y no es así” sino que “hay una realidad económica que es preocupante, que nos preocupa desde hace dos años y que dijimos en la campaña que iba a pasar” y en función de la misma “no podemos firmar acuerdos irresponsables que no podamos cumplir, preferimos esperar hasta saber cuáles son los números reales”. Y agregó: “Vamos a ser cuidadosos de los recursos municipales, repito que entendemos los reclamos y que hay necesidades”.

En cuanto a la medida de fuerza dispuesta por los sindicatos el jefe de Gabinete dijo que “no podemos permitir que se diga y se haga cualquier cosa” ya que “hace días que no se deja trabajar a los empleados en el edificio Cano, que no funcionan ni Rentas ni el Juzgado de Faltas y eso implica 500 mil pesos que el Municipio deja de percibir por día”, recursos que “tampoco se pueden volcar a las actividades municipales”.

Ante este panorama “hicimos una presentación formal en el Ministerio de Trabajo porque no hay un paro anunciado sino que se habla de asambleas informativas, hace tres días que hay áreas de la Municipalidad que están paradas”.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia convocó para este miércoles 9 de mayo a una audiencia de partes en la sede de la cartera laboral a pedido de la Municipalidad de Ushuaia. Se trata de una instancia solicitada por el Ejecutivo como consecuencia de las medidas adoptadas por los gremios con injerencia en el Municipio que fueron anunciadas como asambleas informativas y estados de alerta y movilización, “pero en forma alguna tales derechos fueron ejercidos en forma regular”. Se comunicó al Ministerio la afectación durante la totalidad de la jornada laboral en áreas sensibles como Rentas, Servicios Públicos y Juzgado de Faltas, entre otras. La solicitud expresa requiere convocar a audiencia a efectos de poner fin a las medidas de acción directa adoptadas en un marco legal de entendimiento y conciliación.

Finalmente, Souto advirtió que si prosperan las iniciativas del Gobierno nacional “estamos hablando de una posible pérdida de recursos para el Municipio del orden de los 190 millones de pesos” y advirtió que “hay una realidad económica que agobia a los argentinos, al Gobierno provincial y al Estado municipal, y por eso debemos ser muy cuidadosos y no llevar adelante algo que en un par de meses no podamos cumplir”.