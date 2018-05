CASO DE ENCEFALOMIELITIS - SALUD INFORMÓ QUE NO REVISTE NINGÚN RIESGO PARA LA SALUD COLECTIVA

"Esta situación no reviste ningún riesgo para la salud colectiva, dado que no hay posibilidad de transmisión de persona a persona en este caso particular" puntualizó Adriana Basombrío, directora de Epidemiología.

La doctora detalló que "la niña se encuentra internada en el Hospital Regional Ushuaia y recibe cuidados específicos y permanentes, en observación de la evolución de su enfermedad, realizando los estudios complementarios necesarios hasta arribar a un diagnóstico definitivo".

"Inmediatamente se ha tomado contacto con las autoridades de la escuela, quienes mostraron excelente disposición al trabajo articulado", comentó la profesional, y agregó que "se ha enviado una nota para llevar tranquilidad a los padres y se ha recomendado mantener, como siempre, el lavado de manos rutinario, la higiene de los baños, de las aulas y del lugar donde se prepara la merienda, en el horario en que se realiza habitualmente".