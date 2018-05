Vera: "La política de Macri viene a terminar de entregar las Malvinas al coloniaje inglés"

En una entrevista que brindó el ex combatiente e integrante de la tripulación del Crucero ARA General Belgrano al momento de su hundimiento el 2 de mayo de 1982 por parte del gobierno de Margaret Thatcher, fuera del área de exclusión impuesta de manera unilateral por el Reino Unido de la Gran Bretaña; Juan Vera, a Shelknam Sur, pudimos conocer su perspectiva respecto de la política exterior del gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri en la cuestión Malvinas y cuáles son los sentimientos a 36 años de dicho episodio.

Shelknam Sur (SS): A 36 años del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano y cómo parte de la tripulación, qué sentimientos te trae esta fecha y cómo analizas la política de Mauricio Macri con respecto a la defensa de la soberanía de las Islas?

Juan Vera (JV): La política de Mauricio Macri al respecto es de absoluta entrega, viene a cerrar o, mejor dicho, a completar los Acuerdos de Madrid que no son otra cosa que la más flagrante traición a los 649 héroes que quedaron en suelo malvinense, a los familiares de los mismos y a todo el pueblo argentino que creyó en su mandatarios y no revisan sus actos. Triste papel también es el de la gobernadora Rosana Bertone que acompaña esas acciones sin decir nada, obviamente que nuestros legisladores caen en la volteada ya que ellos deberían hacer algo al respecto porque a mí ni a ningún ciudadano nos sirve que estén un rato al lado de los ex combatientes y después legislen contra los intereses argentinos en la defensa de la soberanía.

Por último, Vera remarcó sentirse orgulloso y con más ganas de haber encarado esta lucha de malvinización en representación de los héroes – “gracias a esa lucha reivindicamos la equidad entre veteranos. Propusimos la Ley Gaucho Rivero, le dimos visibilidad a la causa Malvinas y cuidamos a la familia malvinense”.