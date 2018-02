El intendente de Ushuaia dejó inaugurado el período legislativo 2018

Los concejales llevaron adelante este jueves la sesión inaugural de apertura del XXXV período de sesiones ordinarias en el salón de eventos del Ushuaia Shopping.

La ceremonia contó con la presencia de legisladores provinciales, senadores nacionales, funcionarios municipales, representantes de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial y del intendente Walter Vuoto que brindó su mensaje a la comunidad, dejando inaugurado el período de sesiones.

En su discurso el Intendente celebró los logros obtenidos desde el comienzo de gestión hasta el momento y entre otros aspectos anunció que en pocos días se inaugurará el “alberge social municipal” y se ampliará el edificio de Zoonosis.

En este sentido el mandatario municipal agradeció a los concejales por el acompañamiento para lograr el camino del consenso.

El concejal Juan Carlos Pino (FPV -PJ) consideró acorde el discurso del intendente y expresó que “espero que el plan de mejoramiento de calles pueda terminarse en este año como está previsto y continuar con otros sectores. Además anhelo que se pueda avanzar con las soluciones habitacionales para bajar la demanda porque a eso apuntamos desde el Concejo Deliberante con todas las herramientas que fuimos brindando”.

El edil remarcó que “desde nuestra Institución aspiramos a la unidad para hacer frente a la necesidades que hoy tiene Tierra del Fuego mediante el trabajo en conjunto municipio - gobierno, gobierno - municipio”.

En cuanto al llamado que hizo el concejal Juan Manuel Romano (UCR) de “levantar la bandera de la autonomía municipal” el concejal Pino sostuvo que “todos defendemos la autonomía del municipio, entiendo perfectamente todos los reclamos, sólo que hay momentos y momentos”.

El edil Gastón Ayala (MPF) se mostró disconforme con los dichos del mandatario “esperaba un discurso más concreto, con más claridad sobre las obras que se piensan encarar este año, teniendo en cuenta el ingreso de $270 millones que en pocos días vamos a estar ratificando, esperaba un poco más de especificación con relación a las obras que se pretenden llevar adelante con este recurso”.

En relación a los trabajos de obra pública que se pretenden realizar a raíz del ingreso de los $270 millones, el edil Ayala sostuvo que “en estos dos años de gestión hemos requerido a través de resoluciones diversos trabajos en distintos barrios de la ciudad así que esperamos que sean tenidos en cuenta por el Ejecutivo para ir subsanando los requerimientos que nos hacen los vecinos”

Por su parte el concejal Juan Manuel Romano criticó el discurso del intendente y sostuvo que “me parece que existieron muchos anuncios para el año 2018 que no hemos visto reflejados nosotros en el presupuesto, el plan de obra del que hizo referencia tampoco lo hemos visto en el Concejo Deliberante. Teniendo en cuenta la parte de desarrollo social, yo no me pondría orgulloso por las cantidad de personas que el municipio viene asistiendo, sino que me pondría orgulloso cuando sea menor la cantidad de vecinos que tienen que atender”.

El concejal Silvio Bocchicchio (ECoS) celebró que se vuelva a encontrar el camino para normalizar las relaciones institucionales “en la medida que el gobierno nacional, con el provincial y municipal puedan generar proyectos, herramientas, desarrollo de fondos para realizar las obras que necesita Ushuaia, vamos a dar respuestas reales a la comunidad, que necesita que el Estado trabaje de manera articulada”.

Por último Bocchicchio remarcó que “necesitamos superar la etapa de falta de dialogo, porque una interna partidaria no nos puede como habitantes de la ciudad condicionar, porque tenemos que seguir construyendo”.

Durante la sesión inaugural del XXXV período legislativo, los ediles establecieron el 7 de marzo para realizar la segunda sesión ordinaria.