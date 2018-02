"Los cañones son parte de la historia de Ushuaia y debemos preservarlos", piden vecinos en una iniciativa popular

Con el acompañamiento de cientos de vecinos, el joven de Ushuaia, Mario Casabona Guerra, inició el lunes una campaña de recolección de firmas a través de la plataforma change.org en la que solicita la preservación del último cañón ubicado en el Monte Gallinero de la ciudad de Ushuaia. "Es parte de la historia de Ushuaia y como tal debemos preservarlo. Este año además se cumplen 40 años del conflicto que casi desemboca en una guerra con Chile pero no llegó a esa instancia gracias a la mediación del entonces Papa Juan Pablo II. No podemos dejar de lado lo que pasó o ignorarlo. Sabemos que estaba abandonado el lugar, pero remover el último vestigio de una época triste, tanto para Argentina como para Chile, no es la solución. Podríamos pedir la puesta en valor más adelante, pero primeramente debemos velar por la conservación de este último cañón que, por desgracia, será removido este miércoles a la mañana", lamentó.