OSEF PAGÓ LA SEGUNDA CUOTA DE 2017 DE SU DEUDA A LOS HOSPITALES

Previo al inicio de pago de cuotas mensuales por moratoria de la deuda histórica, la OSEF había pagado a cuenta la suma de $20.875.703, dejando en claro la intención de dejar atrás esas épocas que mencionaba la gobernadora, Rosana Bertone, en que "el Gobierno no le pagaba a la obra social, la obra social no les pagaba a sus prestadores privados ni tampoco a los hospitales, los prestadores cortaban los servicios y los hospitales no tenían insumos".



"Vamos a seguir en este camino de honrar deudas para cuidar a los fueguinos" aseguró la mandataria.



Por su parte, la presidente de la OSEF, Margarita Gallardo, destacó que "la ley Nº1071 de creación de la Obra Social ha permitido que estemos al día con nuestros prestadores y sin cortes de servicio" y agregó que "estamos poniendo al día la deuda con los hospitales públicos para que ellos puedan tener los insumos necesarios y brindar el mejor servicio a los vecinos".