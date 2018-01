SOUTO: "LA RECUPERACIÓN VIAL, POLÍTICAS SOCIALES Y ACCESO A LA TIERRA, SON LAS PRIORIDADES DE LA GESTIÓN"

Al respecto, apuntó que “se está realizando un trabajo muy importante en las calles, tenemos distintas obras en marcha y varias más licitadas o en proceso, y también estamos trabajando en un plan de mejoramiento de los espacios públicos y en ese marco, por ejemplo, el sábado pasado reinauguramos la plaza del barrio Los Pinos”.

“Realizamos un trabajo integral en distintos sectores de la ciudad, como por ejemplo con la puesta en valor de la zona del puerto, y estamos empezando a darle a Ushuaia la fisonomía que queremos que tenga tanto para los vecinos como para los turistas”, explicó.

Recordó que “cuando el intendente Walter Vuoto ganó las elecciones se fijaron tres ejes prioritarios” de gestión que fueron “la recuperación de tierras tras el cierre del padrón de demanda y el crecimiento descontrolado que tuvieron más de 50 barrios, la regularización de los primeros barrios informales y el transporte público de pasajeros con el paso de un servicio privado a uno público por medio de una sociedad del Estado”, pero además “detrás de esas tres grandes líneas de acción hay un montón de otras van en paralelo” y que en el caso de las calles “pudimos concretar fuertemente esta temporada a partir de la propuesta de financiar las obras que hacemos con fondos propios y teniendo en cuenta que había una gran deuda de la gestión anterior”.

En esa línea, marcó que “relevamos que el 18% de las calles de la ciudad estaban en malas condiciones, y la mayoría eran las arterias por las que circulamos todos ya que forman parte del circuito prioritario, o de circuitos secundarios de mucho uso”.

Añadió que “además de las obras licitadas logramos algo esencial que fue la recuperación de la planta móvil municipal de asfalto, la cual es fundamental para complementar lo que se está haciendo en el circuito prioritario”, por lo que “hay una obra troncal que tiene que ver con 10 o 15 calles importantes, y en paralelo hay muchos lugares deteriorados que se están reparando con la planta móvil”.

Por otra parte, afirmó que “la regularización de barrios es algo que vamos a profundizar en los dos años de gestión que quedan pero en realidad no termina ahí, y lo mismo pasa con el tema de las tierras” ya que “hay vecinos que no pueden acceder a emprendimientos privados por los costos, y hay otros que accedieron a créditos hipotecarios que en un par de años no van a poder pagar, y por eso debemos profundizar estas políticas en una situación económica nacional y provincial que es absolutamente compleja, y pese a que no llegan recursos al Municipio”.

También mencionó que “en estos últimos dos años hay un incremento de la demanda social, la gente nos pide comida, o nos pide ayuda porque no puede seguir pagando el alquiler, encontramos casos de desnutrición infantil. Hay cuestiones que para nosotros son absolutamente centrales y no podemos descuidar, destinamos recursos para atender todo esto y son recursos que no se ven”, más allá de que “hay algunos que piensan, y lo dicen, que estamos malgastando esos recursos porque le estamos dando de comer a vecinos, o porque los asistimos cuando se les quema la casa”.

En función de ello Souto enfatizó que “para nosotros es importante avanzar con la reconstrucción de la red vial, pero también vamos a atender las demandas sociales de nuestros vecinos, que se incrementaron en los dos últimos años”.