La Unión Malvinizadora y Cantera Popular presentaron pedido de declaración de repudio a petroleras británicas en Malvinas

Por otro lado, Luciano Moreno y Natalia Jañez, dos de los impulsores que estuvieron trabajando en esta iniciativa, hablaron de la importancia de coincidir en un pronunciamiento. "No cabe duda que estamos en un momento lamentable sobre todo porque de por sí la misma empresa anuncia de un momento a otro que van a iniciar estas tareas que conllevan no sólo una flagrante violación de la jurisprudencia de la ONU, sino por el peligro de deterioro ambiental, citamos el caso del derrame de crudo en el Golfo de México del que aún hoy se observan por desgracia las consecuencias que dicho acto tuvo para con el funcionamiento del ecosistema. Tenemos muchas grandes preocupaciones y queríamos manifestarlas, pidiendo la réplica de este repudio que ya la Cámara aprobó en 2015 y 2016", sostuvieron.

En la nota, dirigida al vicegobernador y titular del Poder Legislativo, Juan Carlos Arcando, la UMA y Cantera relatan que "Si bien en la década de los años 90 existieron intentos de establecer con certeza las reservas hidrocarburíferas por parte de empresas de capitales británicos, no se obtuvieron resultados favorables. Sin embargo, en 2004 asistimos a la creación de la Falkland Oil and Gas Limited (FOGL) que se arroga el ciento por ciento de las licencias de exploración y explotación de dichos recursos, autorizando a posteriori a Rockhopper Exploration a realizar las tareas que hoy, catorce años después, sostienen que concretarán antes de fines del corriente año. Diversos especialistas han especulado con que las reservas alcanzan los 328 millones de barriles al año, aunque se extraerían anualmente alrededor de 70 mil barriles. En un cálculo a toda la zona que rodea a las Islas, las reservas irían de 12 a 17 mil millones de barriles. El peligro ecológico ante un posible derrame, tal como ocurriera en el Golfo de México y que provocó un desastre de magnitudes cuyos efectos aun hoy son comprobables empíricamente, no hace más que configurar un panorama por demás sombrío del que no podemos distraernos".