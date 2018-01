Ernesto Manuel Campos: Semblanza del estadista que necesitamos

Un 15 de enero de 1987 fallece en Córdoba, el ex gobernador entre 1958 y 1963 y ex diputado nacional entre 1973 y 1976, Ernesto Manuel Campos. Su vínculo fue tan particular e indisoluble para con Tierra del Fuego que su último deseo era ser llevado a esta tierra que aun hoy lo recuerda con afecto y añoranza. Hoy llevan su nombre la ex calle Colón y el Hospital Regional de Ushuaia. Pero su nombre es sinónimo de pasión por construir, de ánimo emprendedor, ímpetu patriota y visión a futuro. En virtud de estas cualidades es que las hosterías Kaikén, Petrel o Alakush y el Hotel Albatros, muchas soluciones habitacionales, la expansión de la red de alumbrado público, la preservación de la zona franca y hasta los hospitales de Río Grande y Ushuaia, son resultado de una fuerza arrolladora en pos del desarrollo de lo que era todavía Territorio Nacional pero provocaría un auge que difícilmente encuentre parangón en los años posteriores.