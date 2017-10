Con posturas opuestas los concejales decidieron mantener en comisión el proyecto de Presupuesto 2018

En sesión prosperó por mayoría el dictamen de la comisión de Hacienda que sugería iniciar el análisis en ese espacio temático del proyecto de presupuesto 2018; no así el dictamen en minoría de los concejales Juan Manuel Romano (UCR) y Ricardo Garramuño (MPF) de “devolver” el asunto al Ejecutivo para que “sea completado”.

La presentación del presupuesto 2018 abrió el debate en la octava sesión ordinaria con el desacuerdo del concejal Juan Manuel Romano quien sostuvo que “aprobar –el mantenimiento en comisión- es ir en contra de las leyes; y si el Ejecutivo quiere hacerlo es una cosa pero que nos obliguen a violar a nosotros la Carta Orgánica es muy grave, porque acá o falta un presupuesto o sobran una Carta Orgánica y una ordenanza financiera”.

Romano le reprochó al Ejecutivo Municipal que, habiendo emitido una opinión pública sobre el tema, “nunca nos convocaron para buscar el modo de resolver este problema, por eso nosotros hicimos un análisis legal y técnico de los faltantes que tiene este presupuesto y detectamos que, según la Carta Orgánica y la ordenanza financiera, no hay un detalle analítico y programático, no hay listados de los servicios públicos prestados por el municipio, no hay presupuesto plurianual, no hay mención a la Defensoría del vecino, no se sabe de dónde salen los recursos, no se cumple con la regla de cómo hacer un presupuesto, no se respeta el esquema, no se presentó el presupuesto consolidado, no hay detalle de las obras para el 2018”.

Por su parte el concejal Ricardo Garramuño (MPF) afirmó que “desde nuestro bloque hemos puesto esfuerzo y ganas para tratar de analizar el proyecto pero es imposible, pero aun así hay cosas que me llamaron mucho la atención y me quiero detener en algo que es alarmante para la Municipalidad, los recursos corrientes no alcanzan para cubrir los gastos, lo que pone en riesgo la autonomía de la ciudad”.

Además el edil mopofista remarcó que “los números no están en orden, la carta de elevación habla del trabajo de las empresas de PET y cartón pero no tienen una partida asignada, el banco de obras públicas no resiste ningún tipo de análisis, no tiene ningún tipo de detalle, es vergonzoso y responde al clientelismo”

Garramuño sostuvo que “para mí, efectivamente están buscando un presupuesto reconducido, lo mal hecho, para mí, está hecho adrede porque quieren un presupuesto reconducido; no tiene la más mínima intención el Ejecutivo de que este proyecto se apruebe, si este proyecto refleja el corazón de la gestión, como oí decir, recomiendo que vayan al cardiólogo”, selló el mopofista.

Por su parte el concejal Juan Carlos Pino (FPV – PJ) remarcó que “en toda mi historia política jamás vi que un proyecto de presupuesto se rechace y, de acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica, de rechazar el proyecto no se podría tratar en un año dejando al intendente en la obligación de reconducirlo”. Y agregó que “si a través de este rechazo lo que están buscando los concejales Romano y Garramuño es armar el presupuesto municipal, no voy a acompañarlos”.

Pino afirmó que “es verdad que este proyecto no está completo, pero estamos tratando un proyecto donde el intendente presupone, me parece que hay un error de concepto, porque luego en comisión se podrán analizar en profundidad cada uno de los artículos y si el intendente no puede responder, en ese caso, los concejales podemos modificar el proyecto”.

El concejal Gastón Ayala (MPF) sostuvo que “necesitamos muchísima información porque hoy el presupuesto hace agua por todos lados. Necesitamos a los funcionarios en el marco de la comisión y que den información no sólo para que los concejales estén conformes, sino también para que la comunidad conozca cuáles son las obras que se pretenden llevar adelante”.

El edil remarcó que “confío en la instancia de información en la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas”.

Por su parte el concejal Silvio Bocchicchio (ECoS) sostuvo que “vengo de un período anterior, donde todos los años pasaba lo mismo pero con un agravante: los funcionarios no venían a la comisión a dar explicaciones, y el asunto terminaba en sesión con una votación por mayoría de 5 a 2”.

En ese sentido, Bocchicchio opinó que “si venimos del Congo, la verdad yo no esperaba Suecia. Ahora espero que cada funcionario pueda dar información desagregada”.

Los concejales adelantaron que el próximo 2 de noviembre realizarán la agenda para que los funcionarios municipales puedan desarrollar los objetivos que pretende llevar adelante cada área. “El primero en dar explicaciones va a ser el intendente municipal, solo, sin la compañía de áreas técnicas”, advirtió el concejal Romano.