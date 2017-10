Bertone: “Hoy Ushuaia tiene presente, pero más importante aún, tiene un gran futuro”

Durante el evento, la Gobernadora expresó que “estoy muy agradecida a todos por haber aceptado nuestra invitación y quiero agradecer a todos los que hicieron posible este agasajo a nuestros antiguos pobladores”.

“Queríamos en esta noche reconocer a los pioneros de esta tierra, quienes hicieron posible esta ciudad”, dijo Bertone y agregó que en Ushuaia “hay muchas anécdotas y hay muchísimo trabajo realizado en estos 133 años y tenemos que valorarlo”.

La Mandataria observó que “la vocación de nuestros pioneros nos llevó a la Ushuaia que somos hoy, una Ushuaia que tiene presente, pero más importante aún, tiene un gran futuro” a la vez que señaló que “muchos de ustedes, sus padres o abuelos, eligieron esta tierra, sin importarles que no tuviera conexión con el continente o con el mundo, creyeron en esta tierra y confiaron en que iba a brindarles lo que buscaban”.

“Muchos me dicen ‘mis padres vinieron acá y yo decido quedarme acá’ y eso es lo importante”, comentó Bertone y destacó que, en su caso particular, “llegué en la última migración, pero también me voy a quedar acá, amo esta tierra tanto como la aman ustedes”.

La Gobernadora instó a todos a “seguir creyendo en esta tierra” y aseguró querer “ser parte, junto a ustedes de este sueño, esta es una tierra de unión, de esperanza y de oportunidades”. Señaló que “muchos de los presentes han venido con sus nietos y hasta bisnietos, y eso me gusta, porque demuestra la gran familia que Ushuaia forjó, cada una de estas familias que se encuentran presentes tiene una gran historia, una historia que trasmitir”.

“Como Gobernadora sueño mucho con parecerme al Gobernador Campos, que muchos de ustedes conocen y que fue un visionario”, confesó la Mandataria y adelantó que “la familia del Gobernador Campos me ha pedido que una de las casitas que estamos retirando para emplazar la obra del nuevo hospital sea conservada, en reconocimiento a la familia y eso vamos a hacer”.

El mismo agasajo había sido realizado previamente en la ciudad de Río Grande donde más de 1500 invitados disfrutaron de una noche de reconocimiento a su esfuerzo y el de sus padres y abuelos, pioneros de Tierra del Fuego.

También hubo agasajo a las Madres en su día

Además del homenaje a los Pioneros Fueguinos, la gobernadora Rosana Bertone, los funcionarios del Gabinete y los legisladores aprovecharon la oportunidad para agasajar a las madres presentes en su día.