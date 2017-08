Boyadjian acerca de los dichos de Carrió: “Despropósito es pretender hundir a Tierra del Fuego y a sus habitantes”

La senadora nacional y precandidata a diputada por el Frente Unir TDF se refirió a las declaraciones de la diputada Carrió, quien desde la pantalla de TN aseguró que el nivel de coparticipación que reciben los fueguinos per cápita es un "despropósito". “No me extrañan sus declaraciones”, manifestó Boyadjian. “Hace rato que las señales que envía el gobierno es que no le importa el futuro de Tierra del Fuego. Mucho menos su historia y su relevancia geopolítica. Todo lo miden en cuestión de gastos que ocasionamos. Es triste, pero además, es poco inteligente como política de Estado”