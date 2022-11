Hacer alianzas, para qué, para tener un par de Entes Autárquicos, no es lo que aspiro como ciudadano y como militante, dijo Jorge Lechman

El legislador (M.C) Jorge Lechman del Movimiento Popular Fueguino, se refirió sobre la actual situación sociopolítica que vive la provincia y consideró que la alianza con Forja viene demostrado que el Movimiento en estos tres años de gestión no ha sido preponderante en nada, “no veo que haya prosperado algún proyecto del Movimiento, no veo la preponderancia del Partido en esta alianza". Recordemos que frente a conformación de la alianza con Forja/MPF, Lechman como Convencional, había votado en contra de dicho frente electoral que llevó a la gobernación al actual gobernador Gustavo Melella acompañado por Mónica Urquiza como vicegobernadora. A tres años de gestión, el Legislador remarcó el para qué de las alianzas, y sé preguntó ¿sirven para tener un par de Entes autárquicos ?, como ciudadano y como militante, quiero que el Movimiento se parte de la fuerza que haga a una Provincia pujante, de eso se trata una alianza, no veo a la política como una salida laboral, me interesa el bienestar real de la gente en su conjunto y para eso sí estoy dispuesto a trabajar”.

Al ser consultado en diálogo con el programa Laberintos de Radio Provincia- sí será candidato a intendente por la ciudad de Ushuaia, Jorge Lechman señaló que “hablar de candidaturas sería un poco apresurado, hay que esperar que la Convección del Partido haga el llamado a interna partidaria, de igual forma señaló que, “siendo o no candidato, quiero que el Movimiento ocupe todos los espacios que supo ocupar a lo largo de su historia, para eso vamos a trabajar”.

“Tengo reuniones con muchos afiliados y no afiliados, pero no he tenido ninguna reunión formal con la Convección ni con la Junta Departamental de Ushuaia, hasta el momento no tengo conocimiento de cuál es la opinión de los 17 Convencionales respecto a lo que se viene, no sé si va haber alianza con Forja, si van a ir de alianza con otra fuerza política".

Por último y en relación a la política nacional, Lechman dijo que diferentes Gobiernos Nacionales, a la largo de la historia reciente, vienen sistemáticamente con la idea de quitarnos derechos, y tratando de modificar, con seudos proyectos las cuestiones que tienen que ver con Ley 19. 640 (Régimen de Promoción Económica y Fiscal), esta Ley tiene que ser una defensa de todos los partidos de Tierra del Fuego, es por eso que necesitamos que nuestros representantes nacionales, tanto en la Cámara Baja y alta del Congreso de la Nación tenga la camiseta de la provincia, y no la camiseta partidaria, la camiseta de la obediencia de vida”, finalizó Lechman