LA MUNICIPALIDAD LLEVARÁ UN DISPOSITIVO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID19 EL MARTES 31 DE MAYO

El Dr. Lucas Corradi, subsecretario de Políticas Sanitarias, explicó que “dada la respuesta positiva de los vecinos y vecinas el objetivo es acelerar el proceso de inmunización, acercando la vacuna del COVID-19 a aquellos que no tienen los esquemas completos”.

La iniciativa municipal a realizarse el martes abarcará a niños y niñas desde los 3 años hasta adultos y tiene por objetivo, según Corradi, “ir alcanzando a las y los que no se han vacunado, los que no tienen el esquema completo de dosis o les falta el refuerzo. Concentramos la actividad en un día para aprovechar la mayor cantidad de vacunas, al no venir en un formato de monodosis, y así seguir cuidando a nuestros vecinos y vecinas”.

Corradi remarcó que “los niños y niñas mayores de 5 años ya tienen habilitado el refuerzo de la vacuna, por lo que invitamos a los padres y madres a que acerquen a sus menores para completar el esquema”.

Asimismo, el subsecretario de Políticas Sanitarias subrayó que “el sistema va a ser por orden de llegada en el Centro Cultural Actuar de Bahía Golondrina, atendiendo a las y los asistentes entre las 10 y 17 horas”.

Referido a la importancia de los cuidados para evitar la propagación del virus, el funcionario municipal recordó que “desde la Municipalidad recomendamos el uso de barbijo en lugares cerrados, reiteramos que es obligatorio en el transporte público, más pensando en la llegada del invierno que aumenta el tiempo que estamos dentro. También es importante ventilar los espacios, algo que tiene una eficacia comprobada”.