PROTECCIONISTAS Y VOLUNTARIOS PIDIERON QUE VUELVA AL CONCEJO DELIBERANTE LA ORDENANZA PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA

Desde ARAF, la presidente de la Asociación Rosana Velez, solicitó al Ejecutivo municipal que devuelva la ordenanza al Concejo Deliberante para su revisión, con el fuerte compromiso de la concejala Avila y el concejal De la Vega en su reformulación. “Notamos muchas imprecisiones y una fuerte tendencia coercitiva a la hora de aplicar las políticas cuando tendríamos que pensar en persuadir”.

La presidente de ARAF destacó que “la ordenanza atrasa, no sólo por no especificar que el Municipio es no eutanásico, algo que determina la Ley N° 680, sino por proponer metodologías inviables como el chipeado de gatos. Hay cierto grado de improvisación que no podemos dejar pasar”.

La referente recalcó que “estamos totalmente en contra de agrandar los caniles o forzar el uso de bozales en la vía pública. Esta ordenanza atenta contra los animales de compania y los vecinos y vecinas que están a su cuidado”.

Velez explicó que “notamos en los artículos que proponen las campañas de castración errores de concepto y una limitación que deja afuera uno de los caracteres más importantes, como es la figura de castración temprana y no excluyentes. Estas alternativas vienen a retroceder la política de tenencia comprometida de animales de compañía que la Municipalidad de Ushuaia impulsa”.

En esa misma línea, agregó “hay que usar el carácter abarcativo. La esterilización tiene que involucrar a los animales sin importar los sectores económicos de sus dueños, la edad, su sexo, su raza o si tiene dueño o no”.

En la reunión junto a la comisión de ARAF, participaron Mabel Rea, María Muñoz y Valeria Escobar además de su presidente, Rosana Velez, quienes pidieron la modificación de los tiempos para entrar en adopción, el aumento de caniles y la obligatoriedad del uso de bozal. “Hay cosas que no se entienden, como limitar la cantidad de animales por familia o hablar de animales domésticos y no de compañía. Esto sería una erogación grave para el municipio y no tendría resultados positivos” explicó Velez.

“Tuvimos la oportunidad de poder dialogar con la concejala Avila y con el concejal De la Vega, así como con el gabinete municipal, presentando nuestras inquietudes. Desde ARAF queremos ser parte de la solución con una idea mejorada, donde todas las voces tengan participación” finalizó la presidente de ARAF.