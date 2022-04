SE VIVIÓ UN FIN DE SEMANA SOÑADO PARA LAS ESCUELAS MUNICIPALES

El día sábado, en El Calafate, hizo su presentación la delegación ushuaiense de la Escuela Municipal de Judo, en el Torneo "Los Glaciares", en un certamen que reunió a más de 200 competidores de la Patagonia.

El equipo de Ushuaia, liderado por el profesor Juan Arcos (5* DAN de Judo), cosechó seis medallas doradas, cuatro de plata y seis de bronce.

“A modo de cierre, quiero agradecer el acompañamiento de los papás que viajaron junto a sus hijos, y sirvieron de contención a todo el grupo. Gracias a toda la familia del Judo”, destacó el entrenador Arcos.

“Siempre hay cosas para mejorar, y para aprender también. Sumamos experiencias muy positivas; algunos ganaron, otros perdieron, pero seguimos en el camino del esfuerzo y el trabajo constante” señaló Arcos.

Integraron la delegación Joaquín Vera (sub 11), Atilio Gualdesi (sub 13), Luis Cia (sub 15), Benjamin Cucek (sub 17), Diego Cia (sub 17), Lucas Alcalde (sub 21), Emiliano Suárez (sub 15), Uriel Lipovetzky (sub 15), Luciano Vargas (+64 Kg), Gastón Cuestas (sub 17), Thiago Slenk (sub 15), Joaquín Ampuero (sub 17),Lucas Alcalde (Mayores Open), Diego Cia (Mayores Open), Agustina Vera (sub 17), y Agostina Gramuglia (sub 21).

El atletismo también fue la nota destacada del fin de semana. La joven Renata Godoy se consagró campeona en el Nacional de Mayores en Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

Tan sólo un día le bastó a la deportista para posicionarse en el 1° puesto de la competencia, y comenzar a construir los cimientos de un campeonato que iba a definirse el domingo con el salto en largo, lanzamiento de jabalina y los 800 mts.

A pesar de su corta edad, y de ser su primera experiencia en este certamen, la atleta fueguina, logró una victoria soñada en el norte del país.

Su entrenador Lucas Doffo, muy emocionado, destacó que “estamos muy felices, muy contentos los dos; ella como atleta y yo como entrenador, en nuestra primera incursión en el Nacional de Mayores, que es el máximo torneo de Atletismo a nivel nacional, y con los resultados alcanzados las noticias no son más que alegres y felices”.

“Renata compitió en heptatlón donde el primer día, hizo las pruebas de las vallas, el salto en alto, la bala y los 200 mts, donde obtuvo excelentísimos resultados, mejorando varias de sus marcas personales y otras igualandolas”, amplió Doffo.

“El segundo día compitió en los 800 mts, que es la última prueba; el salto en largo y el lanzamiento de la jabalina donde los resultados volvieron a ser favorables, posicionándola en el primer puesto. Acá estamos, tratando de reflexionar, pensar tranquilos, disfrutar y, a partir de mañana que regresamos, empezar a proyectar lo que se viene”, resaltó el entrenador.

“Quiero agradecer al Instituto Municipal de Deportes, y al Intendente por todo el apoyo que nos viene brindando hace años”, finalizó Doffo.

La Escuela Municipal de Kick Boxing "Fin del Mundo ", tuvo un fin de semana perfecto; tres peleas pactadas, tres ganadas, en la provincia de Buenos Aires.

El día sábado la peleadora fueguina, Nair "La Pantera" Loreiro consiguió dos grandes victorias en el torneo "BTF - BUENOS AIRES TOP FIGHT". La primera de ellas por decisión mayoritaria, frente a su rival Ludmila Rodriguez.

La segunda victoria de la jornada, fue por decisión unánime frente a la peladora Luz Villalba.

Es importante destacar que la deportista tenía dos peleas pactadas, con tan sólo una hora de diferencia, para la tarde del sábado, con dos contrincantes mucho más experimentadas y con varias peleas en su haber.

Con mucha solidez y determinación supo vencer, sin atenuantes, a ambas, en dos peleas pactadas a tres rounds en la categoría hasta 54 kg.

El domingo fue el turno de Augusto "Dekkers " Toncovich, quien en su pelea pactada a tres rounds, venció por decisión unánime a Román Moyano en la categoría hasta 60kg, realizando una gran pelea, brindando un espectáculo para todos los presentes.

Su entrenador Martín Vallejos destacó estar "muy orgulloso de sus competidores, del trabajo que vienen realizando, y la forma en que se unieron formando, más que un equipo, una familia".



“Este fue el primer paso para llegar a la final del Road To 2023. Estamos convencidos de que vamos a llegar a las finales y vamos a ganarlas. Este fin de semana participaron en los dos torneos más importantes del país, y no fallaron, ganaron tres de tres” destacó Vallejos.

“Es un logro enorme que refleja el gran trabajo que se realiza día a día; están más consolidados y firmes arriba del ring, demostrando una gran confianza y solidez”.

“Sabemos que tenemos todo el acompañamiento y apoyo del Instituto Municipal, para seguir creciendo aún más. El próximo sábado 7 de mayo, estaremos nuevamente en Buenos Aires compitiendo”, finalizó Vallejos.