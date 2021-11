Las claves de la remontada del Frente del Todos en Tierra del Fuego según el consultor Leonardo Pérez Bustos

En la misma línea, explicó que «la transferencia de votos se puede ver entre las PASO y las generales porque 3.071 votos nulos, pasaron a ser votos positivos», destacando que «en cuanto a los votos en blanco en las elecciones de medio término hubieron 2.214 y pasaron a ser 1.217 en las generales, ósea que 997 pasaron a ser de alguna fuerza política».

«Por otro lado se observa un giro en la estrategia del candidato de Cambiemos en donde hizo algunas propuestas que no fueron comunicadas de la mejor manera, por ejemplo, con el proyecto de las indemnizaciones, justamente en la ciudad de Río Grande que tiene una composición de trabajadores muy arraigada al sector industrial, interpretó que era un derecho que se le iban a quitar», analizó Pérez Bustos.

En este sentido, añadió «son cuestiones que van por carriles muy diferentes y que permitieron un impacto positivo en otras fuerzas», a lo que agregó «además de los 33 mil votos que sacaron las 5 listas de Cambiemos en las PASO no tenían un componente de identidad propio en el espacio».

Pérez Bustos destacó la diferencia electoral significativa del Frente de Todos en la ciudad de Rio Grande que fue de 8051 votos arriba de Cambiemos en las generales y en Ushuaia de 1682 votos arriba de cambiemos, eso tiene que ver con estrategia interna, exposición, imagen, militancia, una serie de componentes que hacen esa diferencia.

«En el caso del candidato Ricardo Garramuño, él no tenía un componente de identidad con Cambiemos y la transferencia de votos no es matemática, ni automática, esto es lo que se vio reflejado en el resultado de las elecciones», remarcó.

En relación con los resultados que tuvo el Diputado Héctor «Tito» Stefani en las elecciones de medio término del 2017, dijo «en ese tiempo sacó el 29.73% sería el equivalente que saca en las generales de esta elección, prácticamente no hubo suma de votos significativa».

Por otro lado habló sobre los votos que sacó la candidata Liliana «Chispita» Fadul y calificó «en el 2017 había sacado 6 puntos, en las PASO de este año sacó el doble y en las generales estuvo cercano a los 16 puntos», asimismo agregó «pudo dar refugio al sector del peronismo ortodoxo que no se veía representado, a un pequeño sector del Garramuñismo y los que no se sentían cómodos con Cambiemos».

Finalmente, se refirió al Movimiento Popular Fueguino y manifestó «me parece que el que pierde no es el MPF de forma orgánica, si no es el candidato, porque no vimos un apoyo público por parte de los referentes en ninguna de las dos instancias, entonces eso le quita peso de la derrota».

«Si se sabía que necesitaban un candidato sí o sí para mantener la figura jurídica ante el fuero federal electoral, independientemente de esto, no estuvo nada mal la cantidad de votos que pudo recolectar ya que fueron 2.560 votos en las generales y 2.923 en las PASO», concluyó.