Bertone: "En Tierra del Fuego ya hay funcionarios públicos que ganan setecientos mil, un millón de pesos"

¿CUÁNTO MÁS QUIERE GANAR UN FUNCIONARIO PÚBLICO EN TDF, CUANDO HAY GENTE QUE NO TIENE TRABAJO?”. La ex gobernadora Rosana Bertone se refirió al amicus curiae presentado ante el Superior Tribunal de Justicia junto a la ex gobernadora Fabiana Ríos y el ex Juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, referido al proceso que se le sigue a Manuel Raimbault por aplicar el artículo de la Constitución Provincial que prohíbe a los integrantes de los tres poderes del Estado cobrar más que el gobernador.