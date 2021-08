Ybars: “Para llevar la voz de los fueguinos al Congreso hay que caminar y estar cerca de la gente, no venir a pedir el voto y volverse a Buenos Aires”

Afirmó, tras ser consultado por Rulo Quiroga en relación al discurso de la renovación, que "es medio trillado hablar de esto de la renovación de las estructuras partidarias tradicionales cuando de hecho muchos de los dirigentes no apuestan a eso y eso nos pasa en la Unión Cívica Radical, donde nos toca remar y nos cuesta mucho poder afrontar estos desafíos. Por eso aprovechamos las oportunidades como las que nos da las PASO para llevar adelante esta renovación y llevar nuevas ideas a la políticas para cambiar algunos paradigmas de las formas de hacer política".

Aunque sostuvo que "como espacio político debemos dar apertura a nuevos cuadros y es una exigencia y una necesidad que la sociedad plantee a los partidos y a los frentes, lo primero que planteamos es que los vecinos tienen que hacerlo constantemente para que los mandatarios no se olviden de cómo fueron a pedir el voto una vez. No podemos permitir que nos vengan a pedir el voto en época de elecciones. Debe haber un trabajo permanente, visitando a los vecinos y garantizando una presencia en la sociedad civil, porque después pasa esto que acceden a una banca y después es muy difícil verlos en las ciudades recorriendo y hablando con los vecinos".

En relación a la lista que encabeza, Ybars destacó que "Es un orgullo para mi estar encabezando por todo lo que representa. Rosana es una gran militante, politóloga y trabajadora de la educación ejerciendo la docencia en Río Grande. Jorge tiene un hermoso curriculum que no sólo nos da un prestigio enorme: también fue convencional constituyente y legislador y le da mucha espalda política y técnica, marcando además una composición intergeneracional que nos nutre un montón. Y Diana es una gran luchadora de los derechos humanos y de los colectivos feministas, con una trayectoria militante. Es una lista que no sólo es diversa y representativa de lo partidario, sino también de la comunidad".

Asimismo, evaluó que "Esta lista es el trabajo de un equipo muy grande que viene esforzándose mucho durante años. El nombre de nuestra lista, Evolución, y el slogan sigamos evolucionando, plantea algo que el sector impulsa, que es ir dándole avances a este espacio que conformamos porque estamos convencidos del trabajo que venimos llevando adelante. Si bien coincido en que en muchas cosas la política puede estar involucionando, sobre todo por la lejanía entre los representantes y los representados, tenemos que volver a los valores de la austeridad y la honestidad. No podemos pretender representar a gente si no sabemos cómo vive. Volver a esa cercanía y ese vínculo es una forma de evolucionar la política".

También advirtió que "Hay elecciones nacionales en las que vemos gente que accede a una banca y después es difícil verlos en la ciudad. Uno no dice que no hayan trabajado pero cuesta verlos. Representar no es sólo levantar la mano. Para llevar la voz de los fueguinos al Congreso hay que estar cerca de los vecinos, de sus necesidades, saber qué les está pesando y para eso hay que estar en la ciudad. Somos todos militantes de mucha trayectoria territorial y vamos con esa lógica de trabajo que nos permitió hoy presentar una idea de lo que queremos hacer".

Por último, destacó que "Evolución presenta candidatos en prácticamente todas las jurisdicciones, lo cual hace que nuestro proyecto esté presente en cada rincón del país y eso nos genera grandes expectativas porque podemos cambiar algunas premisas del radicalismo que se sintió bastante cómodo durante años en su rol opositor cuando no tiene que ser así. Nosotros queremos y trabajamos un radicalismo que pueda conducir los destinos de las ciudades, de las provincias y del país. Para transformar la realidad tenemos que volver a ser un partido competitivo con la energía y la fuerza para seguir empujando".