Deudas a los Municipios: “El Gobernador debe convocar a los intendentes”, señaló Victoria Vuoto

Tras la exposición del ministro de Finanzas Públicas del Gobierno en la Legislatura, en el marco del reclamo de los Municipios por atrasos en la coparticipación, la legisladora Victoria Vuoto dijo que “fue un alegato político, en ocasiones muy contradictorio, donde expresó que envían recursos a las municipalidades, que no saben en qué gastan el dinero y otras cuestiones que no hacen al fondo de la cuestión. Desvían la atención, confunden y evaden la discusión central”.

“No muestran los recursos que ingresan, y cómo y cuándo se envían a los municipios para efectivamente acreditar lo que deben. El Ministro contradijo al Gobernador que sí reconoció la deuda con los Municipios”, señaló la legisladora Victoria Vuoto y añadió que “es imposible avanzar si el Ministro niega la realidad”.

“El Ministro dejó en evidencia que para él la coparticipación no es un tema prioritario. La realidad es que se cree el dueño del dinero de los vecinos y vecinas de las Municipalidades”, manifestó.

Por otro lado, durante el debate, la legisladora expresó que “el objeto de la discusión es el reclamo al Gobierno por no cumplir con los tiempos de la remisión de los fondos. No está en discusión si se actualizan o no los coeficientes. Me parece que tenemos que enfocarnos a la información que estamos solicitando ya hace 1 año, que tiene que ver con los montos adeudados específicamente a los municipios”, indicó la legisladora Victoria Vuoto durante el debate.

Victoria Vuoto, quien integra el bloque del Partido Verde, detalló que “la información que nos presentó el Ministro es un alegato político”. Y se preguntó: “¿Si el dinero que le corresponde a los municipios no está, se está financiando el déficit trimestral de $900 millones de la Provincia con los recursos de coparticipación?”.

Además, Victoria Vuoto aseguró que “esta Casa Legislativa brindó todas las herramientas al Gobierno, en el caso de las emergencias y la Ley PROGRESO” y lamentó que “como respuesta a nuestros pedidos de información, el Gobierno señala que la entrega de estos datos ‘pone en peligro la estrategia judicial’”.

“Me parece aplicarle una intención como si hubiera un plan elucubrado de manera anterior para reclamarle me parece excesivo”, expresó la parlamentaria ante la reiterada reticencia del funcionario provincial.

Concluyendo el debate, la legisladora hizo mención a los dichos del Superior Tribunal de Justicia durante la audiencia del lunes, donde se pone de hecho que “es un conflicto que tiene que encontrar una mesa de diálogo y consensos políticos para poder resolverse de la mejor manera”.

“Por esto le solicitamos al Gobernador que convoque a los Intendentes para acordar una solución y cómo se cancelará la deuda”, cerró.