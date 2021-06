CESAR MOLINA HOLGUÍN: “EL INCUMPLIMIENTO FUE ADMITIDO ABIERTAMENTE POR EL GOBIERNO DE MELELLA”

Representada por el Secretario Legal y Técnico, Dr. César Molina Holguín y por la Secretaria de Economía y Finanzas, CPN Brenda Tomasevich, la Municipalidad de Ushuaia centró el reclamo en el respeto a las autonomías municipales, a las Instituciones, a los acuerdos celebrados y al cumplimiento de las sentencias del máximo órgano judicial. “Lo que está en juego en esta oportunidad no es solo la Constitución Nacional, Provincial y las Cartas Orgánicas locales, sino también la obligatoriedad o no del cumplimiento de una sentencia del Superior Tribunal de Justicia y, en su caso, las consecuencias ante el no cumplimiento”, dijo el Dr. Molina.

El Secretario municipal de Legal y Técnica aseguró que “esta discusión es sobre las demoras en que incurre la Provincia en el envío de los recursos a las Municipalidades, de fondos que ingresaron en tiempo y forma a la provincia, pero que ésta omite su transferencia en perjuicio de las ciudades”.

Ante los cuatro miembros del Superior Tribunal Provincial, el representante municipal recordó los plazos máximos en que debieran ser transferidos los recursos. La coparticipación nacional no debiera superar los 3 a 5 días; la provincial, entre 5 y 6 y las regalías hidrocarburíferas en un plazo máximo de 30 días, siempre dentro del mismo mes en que se perciben.

Agregó además que “el no cumplimiento fue admitido abiertamente por parte de las autoridades provinciales, y entendemos que corresponde al Superior Tribunal de Justicia pronunciarse sobre algo que ya fue admitido por la propia demandada”. En este sentido indicó que “el Tesorero, el Contador, el Ministro y el Gobernador han reconocido que no se cumplen los plazos establecidos en la Resolución homologada por el Superior Tribunal de Justicia, y esperamos que ese reconocimiento se vea plasmado en una resolución que los obligue, de manera directa e inmediata, al cumplimiento de lo acordado”.

Molina Holguín explicó que “el Ministro reconoció una demora de 23 a 25 días hábiles en girar los fondos al Municipio, pero además la AREF reconoció que tarda hasta 10 días hábiles en efectuar el registro del recurso”.

“El propio gobierno reconoce, en este 2021, un atraso en la remisión de los fondos de hasta 35 días hábiles, sumando los días hábiles de dice AREF para la registración más los días hábiles que indica el Ministro desde su liquidación. Y así pasan hasta 50 días corridos en que la Provincia percibe un recurso que corresponde a los vecinos y vecinas de la ciudad de Ushuaia, los retiene hasta que efectivamente son transferidos”, detalló. “Es como si tu jefe, vencido el mes de tu trabajo pongámosle mayo, decide no pagarte los primeros días de junio, sino que no te avisa, y más allá de que vos estas esperando no te paga hasta mitad del mes de julio, pero vos tuviste que seguir pagando alquiler, colegio, comida, los gastos del auto, y tu plata la tiene tu jefe, y no vos. Esto es lo mismo”.

Esta vez ante el Superior Tribunal, el Dr. Molina preguntó “si Nación puede transferir de manera diaria a las 24 jurisdicciones, ¿Cómo no va a poder hacerlo la Provincia con solo 3 Municipios y un organismo que se encarga directamente de la recaudación de los impuestos y tasas que pagan los vecinos de la provincia?”.

Los representantes municipales aclararon ante los miembros del STJ que los recursos de coparticipación nacional representan el 70% de los recursos del Municipio, “por lo que retener por más de 30 días esos recursos implica una necesaria vulneración a la autonomía Municipal”.

“Está claro que impedirnos recibir los fondos que nos corresponden en tiempo y forma hace imposible realizar una adecuada programación de la ejecución presupuestaria; afecta la capacidad financiera, provocando como consecuencia que los Municipios se encuentren obligados a optar entre qué conceptos cancelar en tiempo y cuáles no”, comenzó a detallar Molina Holguín. “Hay millones de pesos que se reciben, como se ve, con hasta 180 días de atraso sumado al plazo en el que se origina esa diferencia, sobre los que no pueden los Municipios disponer, afectando gravemente la capacidad financiera para ejercer el gobierno local”.

“El dinero se desvaloriza conforme el contexto de inflación en el que vivimos sumado a la variación en el tipo de cambio que debe ser considerada dado que muchos de los servicios que prestamos los municipios se encuentran atados al precio del dólar, lo que hace que la demora en la remisión en tiempo de los fondos implique la desvalorización de esos montos, afectando la autonomía financiera”, agregó el Secretario municipal.

Sobre el destino de los fondos que pertenecen a las Municipalidades durante el plazo en que no son girados aunque ya ingresaron a la Provincia, Molina Holguín expresó que “a esta parte no le quedan más que dudas respecto al destino de esos fondos durante el tiempo en que no los giran a las ciudades”. Agregó que “no sabemos si ello responde a una intencionalidad política y tampoco se puede conocer, en este proceso, cuál es la finalidad que tienen los mismos durante esos más de treinta días”.

Por último, el Secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Ushuaia afirmó que “esa duda no existiría si se cumpliera a rajatablas con el mecanismo de distribución de fondos coparticipables que fue acordado entre la Provincia y las ciudades en el año 2009 y homologado ante el Superior Tribunal de Justicia”.