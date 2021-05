Un ushuaiense entre los mejores streamers de ajedrez

Todos los matches comenzarán a las 7:00 PM (hora argentina GMT-3) y se transmitirán por las redes sociales de los jugadores (por Twitch, Facebook o Youtube, ya que cada uno tienen su canal y sus seguidores).

Este será el cronograma:

- Martes 1 de junio: WIM Florencia Fernández vs CM Juan Cruz Arias (comentan IM Kevin Paveto y FM Omar García Blanco)

- Viernes 4 de junio: IM Kevin Paveto vs FM Omar García Blanco (comentan WIM Florencia Fernández y CM Juan Cruz Arias)

- Martes 8 de junio: FM Omar García Blanco vs CM Juan Cruz Arias (comentan MI Kevin Paveto y WIM Florencia Fernández)

- Viernes 11 de junio: MI Kevin Paveto vs WIM Florencia Fernández (comentan FM Omar García Blanco y CM Juan Cruz Arias)

- Martes 15 de junio: IM Kevin Paveto vs CM Juan Cruz Arias (comentan FM Omar García Blanco y WIM Florencia Fernández)

- Viernes 18 de junio: FM Omar García Blanco vs WIM Florencia Fernández (comentan IM Kevin Paveto vs CM Juan Cruz Arias)

Cada match consistirá de tres formatos: 80 minutos de partidas a ritmo blitz 5/1, 60 minutos a 3/1 y 30 minutos a 1/1. Entre cada formato habrá un descanso de 5 minutos.

“Este es un evento relevante para Ushuaia, conmemorando los 42 años del Círculo de Ajedrez, un cuadrangular que durará 3 semanas, en seis enfrentamientos de 3 horas cada uno, transmitidos por los canales más importantes de habla hispana con gran alcance internacional”, afirma Juan Carlos Arias, referente del Círculo de Ajedrez Ushuaia.

En caso de que un encuentro permanezca empatado al término de la última partida bullet a 1+1, se disputará un mini-match adicional de cuatro partidas a 1+1. Si el empate persiste, se jugará un armagedón con 5+0 para las blancas y 3+0 para las negras, que ganan en caso de tablas. El jugador que cuente con el mayor rating blitz de Lichess antes del comienzo del armagedón tiene derecho a elegir color. El reto inicial será a 3+0, y el jugador de negras deberá añadir tiempo a su rival hasta que este llegue a los 5 minutos, para lograr el tiempo inicial deseado.

Conociendo a los jugadores:

(WIM) María Florencia Fernández

Es una ajedrecista argentina, con título de Maestra Internacional Femenina (WIM) desde 2013. En el ranking FIDE de noviembre de 2015, tenía un Elo de 2219 puntos, lo que la ubicaba en la jugadora número 4 (y 128 absoluta en activo) de Argentina. Su Elo máximo fue de 2234 puntos, en la lista de mayo de 2014.

En 2009 y 2013 fue campeona femenina de Argentina,45 mientras que en 2011 fue tercera (la campeona fue Ayelén Martínez),6 y subcampeona en 2014 a medio punto de Claudia Amura.

(MI) Kevin Paveto

"Soy el Maestro Internacional Kevin Paveto, represento al Club Atlético Boca Juniors. Maestro Internacional desde el año 2015. Campeón Argentino sub 18. Ganador de la semifinal del Campeonato Argentino 2018. Ganador de la semifinal del Campeonato Argentino 2020. Llevo varios años entrenando a jóvenes en torneos argentinos e internacionales."

Juan Cruz Arias

Soy el Candidato a Maestro Juan Cruz Arias, de Argentina. Me dedico al ajedrez hace más de 15 años, y mantengo la pasión desde entonces. He participado en numerosos torneos nacionales e internacionales, con victorias a nivel juvenil y buenas participaciones a nivel regional. He aprendido a través de entrenamiento con algunos de los mejores jugadores y jugadoras de mi país.

(FM) Omar García Blanco

"Mi nombre es Omar, tengo 30 años y soy de Canarias, España. Tengo el título de Maestro FIDE. Mis aspiraciones son conseguir próximamente el título de Maestro Internacional. Mi padre me enseñó a mover las piezas sobre los 9 años y mi madre me apuntó en un club a la edad de 12 años. Desde entonces no he parado de practicar este deporte y me encanta. Actualmente estoy federado en un club de Canarias, y compito en diferentes torneos nacionales e internacionales. He jugado numerosos Torneos autonómicos, nacionales e Internacionales. He sido campeón de Canarias en las siguientes categorías: sub 16, sub 18, absoluta y por equipos."