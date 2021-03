MOTOCICLISMO: TOMÁS BARRIA DAVIS CELEBRA UN HISTÓRICO SEGUNDO PUESTO EN LA SOUDH AMERICAN RALLY RACE

Conduciendo una Yamaha 700 del equipo MEC Team, el nacido en Mar del Plata pero riograndense por adopción tuvo una excelente actuación en su primera experiencia en este tipo de competencias.



“Fue una experiencia maravillosa. Fueron ocho días de carrera, cuatro días de competencia, un día de descanso y otros cuatro días más de competencia, es decir, ocho etapas de 500 kilómetros como mínimo cada una, divididas en tres o cuatro especiales y todas realmente complejas. Fue una experiencia increíble, es como un Dakar, porque es una carrera que hay que ir navegando y acelerando al mismo tiempo. La verdad es que nos supimos desenvolver bien pese a ser mi primera vez en la navegación y pudimos conseguir un buen resultado”.

Sobre las sensaciones vividas en esta experiencia, el piloto de solo 22 años comentó que “físicamente me sentí 10 puntos, no sentí casi el cansancio, estuve muy bien preparado. Me costó adaptarme al calor, pero me hidraté mucho, tomé mucha agua y por suerte pudimos adaptarnos al clima”.

Además, sobre su resultado, Barria Davis comentó que “estoy muy conforme con el resultado. El trabajo del equipo MEC Team fue muy bueno, más que un equipo es una familia, me trataron excelente. Por mi parte el objetivo era tratar de terminar la carrera, porque era mi primera vez en algo que yo no estoy acostumbrado a correr, pero obtuvimos un segundo puesto y estoy realmente muy conforme”.

A la hora de darle un mensaje a los mas chicos que recién comienzan en esta disciplina, Tomy explicó: “Mis primeros días de carrera tuve muchos problemas con el cuatri y constantemente me preguntaba ¿para que vine?, estoy rompiendo, que ganas de irme, quería volver a casa y estar tranquilo, pero no bajé los brazos, seguí adelante y las últimas cuatro etapas las gané, gané una general entre motos y cuatris, seguí y por suerte obtuve un buen resultado. El mensaje es ese, que no bajen los brazos y que le den mucha importancia al entrenamiento físico y también mental”.

Finalmente, al momento de los agradecimientos dijo “Primero quiero agradecer a mi papá y mi mamá que gracias a ellos pude vivir todo esto. Además, agradecer al equipo MEC Team, a mi familia, mi tíos y primos, a Fernando, a todos los sponsors que me ayudaron y a la Secretaría de Deportes del Gobierno Provincial”.