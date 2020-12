LEGISLATURA: Urquiza destacó el compromiso de la Prefectura Naval Ushuaia

El acto se desarrolló en instalaciones de la Prefectura y contó con la presencia de funcionarios de la Dirección Provincial de Puertos, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad provinciales e invitados especiales.

En esta oportunidad, el prefecto Mayor Alfredo Panozzo, dejó su cargo como Jefe de la Prefectura Ushuaia e Islas del Atlántico Sur por orden de la Prefectura Naval Argentina, y fue designado como Jefe Prefectura Zona Mar Argentino Sur en Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz.

La Vicegobernadora aseguró “durante el transcurso de este año, ha quedado demostrado que la Prefectura Naval, es un eslabón muy importante para las tareas cotidianas de nuestra ciudad”. Resaltó “la predisposición para el trabajo en conjunto con las distintas áreas responsables que debieron actuar en relación a la pandemia, ha sido sumamente excepcional ya que a través de la conformación del Comité de Emergencia, han podido afrontar con responsabilidad las diversas situaciones planteadas”.

En su despedida, Panozzo dijo a los presentes “este ansiado objetivo representa haber alcanzado este hito tan importante en la carrera de todo oficial que es haber cumplido con la Jefatura al frente de una dependencia operativa tan importante como lo es esta de Ushuaia e Islas del Atlántico Sur, lo que sin duda ha sido para mí, un verdadero honor y privilegio”.

Además, el Jefe saliente reflexionó “modestamente, entiendo al término de mi gestión, que el balance es positivo y me voy con la satisfacción del deber cumplido, pero sé sin lugar a dudas, que ese balance positivo no es debido a la acción de un solo hombre sino al trabajo diario y abnegado de un grupo humano que me ha acompañado día a día con su labor, su profesionalismo, su responsabilidad y su compromiso con el servicio”.

A su término, Panozzo dio la bienvenida y puso en funciones al prefecto Mayor, Miguel Ángel Nardelli, quien se desempeñaba como Secretario en Asuntos Internacionales en la entidad a nivel nacional.