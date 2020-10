LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SE SUMA A LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Municipalidad vuelve a iluminar de color rosa el cartel de Ushuaia y la Antigua Casa Beban, entre otros espacios, sumándose a la campaña de concientización. La flamante embajadora de la ciudad, Adela Recalde quién además es la presidenta de LUCCAU, organización no gubernamental que lleva adelante la lucha contra el cáncer de mama, destacó “el comportamiento de las vecinas, ya que aún en este difícil contexto de pandemia, se siguen acercando para hacerse los controles de rutina”.

Recalde mencionó que “este día es muy importante, porque si bien visibiliza la lucha que venimos sosteniendo desde hace muchos años contra el cáncer a través de la difusión y las acciones, permite la constante reflexión sobre la importancia del cuidado de la salud, ya que un control a tiempo salva vidas”.



La embajadora subrayó que “el pecho no es solo un atributo femenino”, y es por ello que “si bien los hombres son menos propensos estadísticamente, no están exentos. Por eso, si encuentran alguna anomalía en la zona o ante la más mínima sospecha, también deben acudir de inmediato a realizarse los controles”.

Recalde recordó que “aún en pandemia, las consultas en LUCCAU no han mermado. Las grillas para exámenes están completas y desde mayo seguimos un protocolo exhaustivo para contribuir con los cuidados que buscan prevenir el contagio de coronavirus”.