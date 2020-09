Marcada diferencia interna entre ingleses de segunda y escoceses en discusiones electorales de Malvinas

En nuestra segunda visita a las Islas en 2019 pudimos conocer el - Camp - un sector que forma parte de varios establecimientos pequeños tipo estancias, como Fox Bay , Goose Green , Darwin y Port Howard , son pequeños poblados que no pasan de menos de 20 casas. La mayoría de la población viven en los campamentos de East Falkland , seguida de West Falkland . En lo que abarca a las islas periféricas como , Sea Lion , Pebble West Point , Weddell y Carcass Island también están habitadas en su mayoría de origen escoceses, de quinta generación, de los cuales muchos de ellos trabajan en granjas dispersas en el Camp (campo), pocos de los habitantes son dueños de sus tierras, los ingleses forman la comunidad más grande dentro de las Islas, y son los administradores reales de Puerto Argentino. Gran parte de las granjas actualmente están bajo la dirección de la Falkland Islands Company, una copia a lo que fue la conformación en 1599 de la East Indian Company o British East India Company que era ejercida por un grupo de empresarios ingleses que monopolizaron el mercado de las Indias. Cientos de años después, los ingleses bajo la Falkland Islands Company manejan los intereses británicos bajo el ojo de la Corona. La gran mayoría de los dueños de las tierras viven en Londres, y muy pocos de ellos visitaron o conocen sus propiedades. Los ingleses les dieron el control de la ciudad a los Isleños, y ellos juegan a ser políticos dentro de los que es la Asamblea Legislativa (en inglés, Legislative Assembly of the Falkland Islands).

En una entrevista de SHELKNAMSUR , al escoces John Fowler quien en 1982 ocupaba el cargo de superintendente de Educación para el gobierno de las islas, dijo la guerra del 82 nos cambió la vida para bien, es por eso que tendríamos que hacerle un monumento al dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y no a Margaret Thacher.

Regresando al tema inicial, en la ultima edición, el diario, Penguin News, indica que el referéndum tuvo una participación razonablemente saludable con el 52%, probablemente más alta de lo esperado teniendo en cuenta las historias que circulaban de antemano de que muchas personas estaban considerando no votar.

El porcentaje general se elevó debido a la alta participación en Camp con una participación del 82 %. 274 personas fueron elegibles para votar y 225 votaron. En Stanley el 46% de los elegibles para votar lo hicieron (605 de 1318 votantes).

Los votantes podían decidir entre el status quo, con las Falklands reteniendo dos distritos electorales, Stanley y Camp, o alternativamente votando para que se convierta en un solo distrito electoral.

Dos partidarios del distrito y miembro del lobby de la Asamblea Legislativa Teslyn Barkman dijo a Penguin News que estaba aliviada con el resultado: ”Las próximas elecciones generales se acercan rápidamente y tenemos que asegurarnos de que haya más gente que se presente a Camp (y a Stanley) y que no seamos canalizados hacia otro de estos [referendos] en un par de años - y hay cuestiones más amplias, qué podemos hacer para mejorar la rendición de cuentas - no deberían ser sólo cuatro años - y que las personas que son más representativas de otros orígenes tengan voz“.

Roger Edwards del MLA, que presionó por el distrito electoral único, comentó: “es por eso que tienes un referéndum y un voto democrático y yo estaba absolutamente encantado con la participación en Camp e incluso en Stanley.... También estoy encantado de que el referéndum se haya realizado después de una larga espera, tomó mucho tiempo llegar aquí... y tenemos un mandato claro de hacia dónde vamos a ir y es que no vamos a ir por un solo distrito electoral para el término de esta Asamblea”.