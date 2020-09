Vuoto: “Los argentinos y argentinas volvimos a creer que podíamos hacerlo y lo estamos haciendo. Nos estamos levantando nuevamente y poniéndonos de pie”

“Los argentinos y argentinas volvimos a creer que podíamos hacerlo y lo estamos haciendo. Nos estamos levantando nuevamente y poniéndonos de pie. Cuando asumimos el gobierno nacional, después del desastre del gobierno de Macri prometimos que la deuda no se iba a pagar a costa del hambre del pueblo argentino. Como nos había enseñado Nestor, quien junto a Alberto Fernandez y Cristina se pusieron firmes y gracias a eso, pudimos recorrer una senda de crecimiento como no había vivido la Argentina durante 50 años. Lamentablemente luego nos volvieron a poner en la misma situación, pero estoy seguro que la memoria de este pueblo tiene la fibra para volver a levantarse” expresó el intendente Vuoto.



“Cuando los argentinos y las argentinas nos proponemos algo, no hay nadie que nos pueda parar, no tenemos límites. Se abre un nuevo panorama para otra Argentina, un país que puede empezar a proyectar su futuro y en la reconstrucción después del macrismo y de la pandemia. Nada fue fácil, ni lo va a hacer. Pero si estamos unidos, vamos a salir adelante” señaló el Intendente de Ushuaia.

Asimismo, valoró que el ordenamiento del frente internacional para el país, sea también “una oportunidad para los fueguinos y fueguinas. Por lo que es fundamental ser responsables y serios en las políticas públicas necesarias para reactivar los distintos sectores de la economía local y del trabajo, que fueron muy golpeados por la pandemia. Alberto está demostrando que se puede crecer con todos adentro y que se debe tener un rol activo en la contención y en el acompañamiento que necesitan los distintos sectores. Nadie se salva solo. El sector público necesita del privado, tanto como el privado necesita del estímulo y de la inversión pública”.

Por último, valoró que el Presidente haya puesto especial atención en el desarrollo de la economía del conocimiento, “porque la Argentina tiene un capital humano aplicado a la ciencia, al software, al desarrollo artístico que es reconocido en el mundo entero”. En ese sentido, Vuoto destacó que “nuestra provincia y nuestra ciudad con la industria tecnológica tiene también mucho para aportar a este desarrollo integral del país. Queremos ser uno de los motores de ese desarrollo que la Argentina necesita con trabajo de calidad y capacitado”.