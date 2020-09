FUERTE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA EN LOS BARRIOS LUEGO DE LA INTENSA NEVADA DEL FIN DE SEMANA

En este sentido, la funcionaria mencionó que desde la Municipalidad ya sabían que se avecinaba “para el viernes, sábado y domingo el famoso temporal de Santa Rosa”, produciendo una caída de más de 25 centímetros de nieve en la ciudad. “Lo que ha implicado que durante el fin de semana estuviéramos trabajando, sólo en el despeje de las calles, aproximadamente desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, con nuestros equipos operativos”, siguió.

En cuanto a la modalidad de trabajo, desde la Municipalidad “hemos contado con más de 8 motoniveladoras, 20 retroexcavadoras, 4 palas cargadoras, 5 minicargadoras, 20 camiones, 10 cuatriciclos y 20 camionetas pick up con tolvas que espacieron la salmuera y grillado, según correspondiera.”, destacó la funcionaria. Asimismo, remarcó que “ha sido un trabajo muy importante el que se ha llevado a cabo, en el que intervenimos primero en el circuito de mayor circulación, por donde pasa el colectivo y las calles de mayor tránsito para poder despejarlas y mantenerlas en condiciones, y luego poder empezar por los barrios en sus calles principales; porque la cantidad de nieve que ha caído ha sido considerable”, detalló.



Debido a la intensidad de la nevada durante el viernes, sábado y domingo, personal abocado al Operativo Invierno 2020 realizaron jornadas de trabajo de hasta 20 horas, divididos en tres turnos rotativos entre personal municipal y las empresas contratadas para tal fin.

“Porque uno terminaba de enripiar las calles y a los 40 minutos ya no se veía el ripio, porque la nieve tapaba la tierra. Pero hemos tenido pocos reclamos a los cuales hemos podido concurrir para resolver y, en general se ha podido transitar, tanto en hasta la cota 100, de Alem hacia abajo, como también hacia arriba. En los barrios altos de la ciudad, el trabajo ha sido más dificultoso ya que, son lugares que, debido a la altura, nieva más y las calles son más angostas que las del resto de la ciudad, por lo cual los camiones o máquinas viales tienen un ingreso más dificultoso a dichos barrios para una rápida limpieza. Pero se ha logrado el despeje y la transitabilidad”, manifestó la Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad.

Por último, Gabriela Muñiz Siccardi indicó que comenzarán con la tarea de limpieza con el retiro de la nieve que acumulan en las esquinas luego de los despejes. “En virtud de la gran cantidad de nieve que ha caído, se verán las montañas en distintos puntos de la ciudad mientras vamos retirándolas y también mientras continuamos con el despeje de todas las calles a las que no pudimos llegar en estos días o en las que no pudimos pasar tantas veces”.