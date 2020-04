Chacón remarcó, la importancia de los afiliados de OSEF en efectuar el trámite de recetas con un tiempo prudencial

Debido a la situación actual bajo el contexto de pandemia, el coordinador Institucional de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego, Sergio Chacón se refirió al funcionamiento que se presenta bajo el aislamiento preventivo y obligatorio, y en este punto el Funcionario remarcó la importancia de los afiliados en efectuar el trámite de recetas de los remedios con un tiempo prudencial de 72 horas, Chacón agregó que “ de esta forma el trabajo será más efectivo para tramitar con suficiente tiempo , y para que no les falten en el momento que los necesiten, tanto se disponga de las farmacias propias como las convenidas”. Por otro lado, Chacón expresó que “esta solicitud se basa en que llegan requerimientos en instancias agotadas para los afiliados y debido a que los movimientos internos no son los normales, se solicita que tramiten las recetas con suficiente antelación para satisfacer las necesidades de nuestros afiliados y así no faltar a ellos”.