LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ACERCA LA SALUD PÚBLICA A LOS BARRIOS

Durante la primera jornada de trabajo, se acercó el Subsecretario de Políticas Sanitarias, el Dr. Lucas Corradi a acompañar el trabajo que realizan los médicos en la Unidad y señaló que la “atención primaria está centrada en los controles de niños, mamás embarazadas, y todas aquellas consultas que no estén vinculadas a afecciones respiratorias. Hay que tener en cuenta que se están centralizando todas las enfermedades respiratorias que están encuadradas como sospecha de coronavirus en el Hospital Regional de Ushuaia o a través de la línea telefónica 107”.



“En esta posta sanitaria en el Barrio 640 viviendas, lo que estamos haciendo son controles de salud no vinculados al coronavirus. De esta forma estamos cubriendo y atendiendo a una franja de gente que necesita acceder a la salud pese a las condiciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Es importante que tengamos en cuenta que momentáneamente, no se está realizando acá vacunación, ni tampoco atención oftalmológica” remarcó Corradi.

En relación a la modalidad de atención, el Dr. Corradi destacó la importancia de solicitar el turno de manera telefónica llamando al 441833 de 9.00 a 19.00 hs. “Es necesario que se cuente con un turno programado, a través del call center que se ha articulado para este fin” señaló.

También agregó que “se decidió comenzar en este sector de la ciudad, porque la semana pasada había estado cerrado el CAPS de este barrio y los profesionales habían manifestado su opinión al respecto. Por eso iniciamos por acá, para hacerle soporte al CAPS de este barrio. Si bien ya retomó su actividad, estamos colaborando desde la Municipalidad para descomprimir la atención”.



Por último, se refirió a la presencia en el Centro Comunitario del Barrio de las ambulancias para la derivación temprana de pacientes. “Este es el primero de los tres puntos que vamos a estar poniendo en la ciudad, por medio del convenio que el Municipio firmó con la empresa SANOS, se implementó un sistema de emergencia destinado a dar respuesta a toda la población y articulado por medio de la línea 103. Es un servicio que iremos articulando, pero que busca poder llegar de forma temprana e inmediata a los vecinos ante la necesidad de una emergencia” finalizó Corradi.