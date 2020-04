LUCAS CORRADI: “NECESITAMOS QUE LOS VECINOS Y VECINAS NO SALGAN DE SUS VIVIENDAS”

En ese sentido, indicó que “recibimos cada vez más consultas de personas que recurren a nuestras redes o líneas rotativas y les acercamos todas las respuestas necesarias, medidas preventivas, derivaciones del caso, reforzamos los conceptos sobre la importancia de la cuarentena, la tarea de informar para que se queden en sus casas. Porque en estos tiempos, no corre eso de que a mí no me va a pasar”. Y agregó que “el mundo no va a ser el mismo después de esta pandemia”.

Corradi explicó que desde la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad “nos hemos abocado a la población de riesgo, los sectores más vulnerables, para no replicar la tareas del 107”. Sobre la población de adultos mayores explicó, a modo de ejemplo que “se está haciendo un seguimiento de todo ese segmento, llamándolos, contactándolos porque hay mucha gente que está sola. Está nuestra gente del área de salud y de otras áreas del Municipio trabajando, valientemente, para colaborar con muchos que están solos. La solidaridad es muy grande”.

ALBERGUE MUNICIPAL

Sobre las obras en el albergue municipal sostuvo que avanzan al ritmo programado. “Fue pensado su reacondicionamiento porque desde un primer momento nos manejamos con números y empezamos a tomar medidas con una visión sobre lo que nos podía llegar a pasar, la de mínima y la de máxima. Y ahí surgieron las gestiones para los respiradores y otros elementos y una de las acciones que pensamos y fijamos fue la de acondicionar el albergue. Y la obra está en pleno desarrollo.”, contó el Dr. Corradi.

Sobre la importancia del albergue, Corradi planteó el trabajo sobre escenarios posibles, para actuar antes que la emergencia. “Uno de los problemas grandes que pueden surgir es el del personal médico. Ya hoy hay médicos aislados, que no vas a poder tener trabajando. Está estudiado que es probable que un porcentaje de médicos se pueda contagiar, que muchos de los que quedan en servicio no pueden volver a sus casas y hay que brindarle al sistema sanitario, un lugar para descansar. Porque no van a poder volver a su casa, porque no van a querer poner en riesgo a sus familias. En Europa los médicos están en casas rodantes que se alquilan ellos mismos. Hoy estamos pensando a futuro, sobre el peor escenario, y decidimos ser previsores con esto”.

Consideró además que “dentro de lo que es la realidad, no se ha visto saturado el sistema de salud y veremos cómo se transitan las próximas semanas y cómo continúa esta pandemia”. En diálogo con FM Masters afirmó que “hoy hay un solo sistema de Salud, que abarca al sector público y al sector privado. Se traslada pediatría a la clínica San Francisco, a los pacientes que no tengan patologías respiratorias a la clínica San Jorge y como punto para tratamiento de enfermedades respiratorias y específicamente el COVID -19, será en el Hospital Regional. Una vez que se llegue a saturar, tenemos las vías para continuar con la atención a todos los que lo necesitan”.

Sobre el acondicionamiento del Hotel 1810, afirmó que “en esta situación de crisis todos los hoteles de la ciudad están abocados a esta problemática”. Agregó que “hoy la Municipalidad queda a cargo de pacientes adultos mayores que tienen alguna patología y que no se les puede dar el alta por alguna razón social y comenzamos con ese hotel que se puso a disposición”.

Por último aseguró que la Municipalidad continúa con la vacunación antigripal, domicilio por domicilio, de grupos de riesgo, adelantando también el calendario del Plan Nacional de Vacunación. “Necesitamos que los vecinos y vecinas cumplean con el aislamiento obligatorio y no salgan de sus viviendas. esta es nuestra principal herramienta para cuidarnos”, concluyó.