NOCHE FUEGUINA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Artistas, visitantes y lectores participaron de la jornada cultural que dio inicio a una serie de actividades que se desarrollarán en el marco de la Feria Internacional del Libro. El público se mostró activo e interesado en las propuestas fueguinas y los artistas se llevaron el aplauso y el cariño de todos los se acercaron a compartir este momento.

El evento comenzó a las 19 con la presentación del libro “Bestiario de América” la última producción del artista visual Jorge Bernard, editado en el 2017 junto a la Editora Cultural de Tierra del Fuego “Quiero poner en valor el conocimiento y el mundo mágico de nuestros pueblos americanos, junto a la riqueza cultural que aportaron los inmigrantes europeos cuando llegaron a estas tierras” expresó el autor.

“Esta mixtura cultural engendró los seres fantásticos más extraños, los que pasaron a engrosar las filas del extenso catálogo de monstruos, mitos y leyendas de los pueblos originarios de América del Sur. Otros seres bestiales, conservaron su forma y poderes del Viejo Mundo, pero adaptándose al Nuevo Mundo que les dio cobijo” relató Bernad.

Por otro lado, se realizó la presentación del Trío de Jazz “Play On” con Micaela Sancho en voz, Paula Guillén en batería, y Nazareno Sancho en guitarra. El trío formado en Ushuaia interpretó distintas obras clásicas y contemporáneas del jazz, soul y funk.

"Sunday Morning”, ” That's what I like”, ”Valery” y “Stronger Than Me” fueron algunas de los temas que interpretó el trío Play On, con los que cautivaron al público presente y gracias a los cuales se llevaron un fuerte aplauso.

“Es la primera vez que estamos en la feria internacional del libro, estamos contentos de poder participar del espacio y formar parte de esta propuesta que no sólo incluye artistas literarios sino también otras expresiones como la ilustración y la música” expresó Micaela Sancho y agregó “hemos preparado un repertorio variado para todos los gustos”.

Los jóvenes artistas son oriundos de Ushuaia, pero -como muchos fueguinos- eligieron Buenos Aires para continuar su formación.

La Feria Internacional del Libro es un espacio muy importante en cuanto visibilización, promoción y contactos para los artistas de todos los géneros que participan en el stand de Tierra del Fuego. Miles de personas de todo el mundo se acercan a buscar y experimentar nuevas propuestas culturales de los distintos puntos del país. Promocionar los artistas y la cultura fueguina potencia nuestro territorio por eso es importante acompañar y sostener estos espacios

Se invita a todos aquellos que tengan la posibilidad de acercarse a la Feria Internacional del Libro, a disfrutar de las intervenciones que se llevarán adelante día a día en el stand fueguino.

Página oficial de la Feria Internacional del Libro de buenos Aires:https://www.el-libro.org.ar