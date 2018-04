EXPUSO ANTE CONCEJALES EL EXPERTO DEL CONICET EN VOTO ELECTRÓNICO

Expuso este miércoles en la sesión del Concejo Deliberante el especialista en voto electrónico lic. Dante Zanarini, profesor de la Universidad Nacional de Rosario y coordinador del informe del CONICET denominado Análisis de Factibilidad en la Implementación de Tecnología en Diferentes Aspectos y Etapas del Proceso Electoral.

Zanarini vino a Tierra del Fuego invitado por la Concertación Fueguina (P.F.F. y ECoS), que encabezan la diputada mandato cumplido Liliana Fadul y el concejal Silvio Bocchicchio, en el marco de la citación a la Legislatura del edil de Ushuaia para analizar en comisión el proyecto del Ejecutivo provincial sobre incorporar tecnología al proceso electoral.

"A primera hora nos avisaron que no se hacía la comisión en Legislatura por ello agradezco a los concejales que me reciban en este ámbito y me permitan brindar mi aporte al debate sobre voto electrónico", señaló Zanarini.

El experto manifestó "lo riesgoso de la utilización de estos sistemas que en países desarrollados como Holanda y Alemania han sido prohibidos, y solo se utilizan en lugares tan discutidos como Venezuela o la India".

"Las máquinas que han presentado tienen identificación con huella digital que atenta de manera directa contra el secreto del voto, perfeccionando además el voto cadena ya que a través del sistema de boleta única electrónica es más fácil incidir en el resultado que con el sistema electoral actual" agregó.

"En el sistema financiero es necesaria la utilización de tecnología y la identificación de las personas, no así en un acto electoral en el que hay una computadora de por medio. Con un celular podemos alterar un voto o el resultado de la elección, tenemos la falsa ilusión de que estando con un celular en la mano estamos solos, el fraude de facebook recientemente descubierto en Estados Unidos nos demuestra que no", aseguró el experto.

Zanarini dijo que "resulta paradójico que Corea del Sur sea uno de los potenciales proveedores de estas máquinas y sin embargo sus comicios los realizan con el sistema tradicional de boleta de papel".

Cabe recordar que el informe realizado por Zanarini y otros científicos fue elaborado por pedido del Ministerio del Interior de la Nación y presentado en el mes de noviembre de 2017 en el Congreso, como aporte al debate sobre la aplicación de tecnología a los procesos electorales, el cual sumado al trabajo de organizaciones especializadas de la sociedad civil llevó a los senadores a no avanzar en la iniciativa parlamentaria del oficialismo.

Zanarini es licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) , secretario académico de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la FCEIA - UNR, representante de la UNR en la Red de Universidades Nacionales con Carreras Informáticas (RedUNCI), miembro del grupo de investigación Fundamentos y Aplicaciones de la Lógica y la Programación del Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas (CIFASIS), CONICET; entre otras actividades docentes y de investigación.