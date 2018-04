Ex timonel del Crucero General Belgrano brindó una charla a alumnos de la Escuela N° 9

Agüero fue invitado por parte del Gobierno Provincial, a través de la Dirección de Relaciones Comunitarias, para dar testimonio a los alumnos sobre aquel 2 de mayo de 1982, cuando el barco fue hundido por un submarino inglés, fuera de la zona de exclusión.



El director provincial de Relaciones Comunitarias Washington Espejo se manifestó muy contento con la charla brindada a los alumnos de la Escuela N° 9 y resaltó que “es una experiencia muy importante para los alumnos de las escuelas fueguinas el tener un testimonio vivo de los sucedido en la Guerra de Malvinas. Esto mantiene viva la llama de la memoria y nos permite transmitir a las siguientes generaciones la lucha por esa tierra que es nuestra y que está usurpada”.



Agüero sostuvo por su parte que “al volver a Ushuaia luego de 36 años, noté en toda Tierra del Fuego un sentimiento de pertenencia y por Malvinas que no he sentido en ninguna otra provincia del País y eso me llenó de orgullo y fue emotivo”.



“El 2 de Mayo de 1982 tuve el honor de ingresar y amarrar el barco en el muelle de combustibles y luego el Crucero de casi 200 metros y con 1093 tripulantes, tuvo la última zarpada para dirigirnos a la zona del conflicto”, contó el marino.



En un emotivo relato, Agüero aseguró que “la orden de la Sra. Thatcher fue la de hundir el Crucero y junto con él a toda su tripulación en una zona con vientos de hasta 100 km/h, olas de hasta 18 metros y temperatura bajo cero. Pero 700 de los tripulantes, en una forma muy profesional, pudieron salvarse antes de que el barco se hundiera, mientras que 323 fallecieron defendiendo la bandera a la que una vez juraron protegerla hasta entregar la vida”.